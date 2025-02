Polski żołnierz zmarł przy granicy z Białorusią. Rodzice mają żal do przełożonych

Na początku lutego Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że na terenie działań operacji „Bezpieczne Podlasie” doszło do samobójczej śmierci jednego z żołnierzy. Jak się później okazało, 18-latek miał paść ofiarą przemocy ze strony bardziej doświadczonego kolegi. – Zawodowy żołnierz mu mocno dokuczał. W tym przypadku możemy mówić o tzw. fali – przekonywał informator. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura.

„Fakt” porozmawiał z rodzicami 18-latka. – On od dziecka chciał zostać żołnierzem – powiedziała matka 18-latka. – On był w wojsku szczęśliwy. Ja płakałam ze szczęścia, że on spełnił swoje marzenie – dodała kobieta. Ojciec żołnierza uzupełnia, że jego syn „odnalazł się w jednostce i czuł się w niej doskonale”. Zwracał uwagę, że pierwszego roku musi się fizycznie podszkolić.

Śmierć żołnierza podczas operacji „Bezpieczne Podlasie”. Rodzice 18-latka zabrali głos

– Ja z nim rozmawiałem ostatnio w piątek. Napisałem mu „jak tam u ciebie jest, jak służba? Zadzwoń do mnie, jak będziesz miał czas”. Zadzwonił za piętnaście minut. Powiedział: tata, wszystko jest dobrze. Na razie jest spokój, bo na Białorusi są wybory, to tych uchodźców nie ma. Nie wiadomo co będzie się działo, jak będą chodzili pod granicą. A poza tym jest dobrze. Jak zawsze – relacjonował ojciec 18-latka.

Mężczyzna dodaje, że jego syn nie dawał żadnych niepokojących sygnałów. – On uważał siebie za dorosłego mężczyznę i się nie skarżył – mówił ojciec żołnierza. Matka 18-latka przyznała, że po otrzymaniu wiadomości o śmierci syna „była w takim szoku po tej informacji, że od razu trafiła do szpitala”. – Ja mam pretensje do jego przełożonych, bo jeżeli tam były jakieś problemy, a oni o tym wiedzieli, to dlaczego postawili ich razem na jedną służbę? – podsumował ojciec żołnierza.

