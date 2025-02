Okradziono niewielki kościół na Podkarpaciu. Wierni są zbulwersowani

Do włamania doszło w sobotę wieczorem lub w nocy, po odprawieniu wszystkich zaplanowanych na ten dzień mszy świętych. Sprawcy weszli do kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Czarnej, wyłamując wszystkie zamki.

Kradzież w kościele na Podkarpaciu

Onet podsumował, że z kościoła skradziono wówczas „kielich mszalny używany w niedzielę i święta, głęboką patenę do kompletu świątecznego oraz puszkę na komunikanty”, czyli małą hostię, zamienianą w Komunię Świętą w trakcie mszy.

Komenda Powiatowej Policji w Dębicy przekazała, iż policjanci z Czarnej wciąż prowadzą działania w związku z tamtą kradzieżą. Po ponad 3 tygodniach od włamania nie udało im się jednak namierzyć sprawców. Zebrali materiał dowodowy i przeprowadzili rozmowy z mieszkańcami. Na niewiele jednak się to zdało.

Przestępstwo rozzłościło lokalnych mieszkańców, którzy szykowali się już do świętowania imponującej rocznicy. – Jesteśmy zszokowani i zbulwersowani zaistniałą sytuacją. Parafia w tym roku obchodzi jubileusz 100-lecia istnienia. Domagamy się surowych kar dla sprawców — podkreślali parafianie. Nie wygląda jednak na to, by ich oczekiwania miały się szybko spełnić.

Incydenty w kościołach w powiecie dębickim

19 stycznia podczas ogłoszeń parafialnych księża uspokajali, że nie doszło do profanacji Najświętszego Sakramentu. Zbezczeszczono jednak sam budynek kościoła. W związku z tym w każdą niedzielę po wszystkich mszach prowadzone były modlitwy o przebłaganie.

W powiecie dębickim w ostatnich miesiącach było to już drugie bulwersujące zdarzenie. 30 listopada w dolnym kościele parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy wierni zastali niecodzienny widok. Przyłapali parę na kopulacji. W tym wypadku również potrzebne były msze przebłagalne.

