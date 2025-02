Dramatyczne sceny podczas mszy. 50-latek wyjął nóż i podbiegł do księdza

Zdarzenie miało miejsce 9 lutego wieczorem, w kościele w Winnipeg (Kanada). O sprawie poinformował między innymi katolicki dziennikarz Sachin Jose. Na platformie X udostępnił on krótkie wideo (opublikowane przez służbę policyjną). Msza dopiero się rozpoczynała – organista grał właśnie „Barkę”, czyli pieśń religijną, którą na język polski przełożył salezjanin ojciec Stanisław Szmidt.

Gdy duchowny zbliżał się do ołtarza, w jego kierunku iść zaczął mężczyzna w żółtej kurtce i czarnych spodniach.

Dramatyczne sceny w trakcie mszy. 50-latek gonił księdza z nożem w ręku

Organista przerwał utwór i zaczął krzyczeć do księdza, by ten „uważał”. Ksiądz zaczął uciekać – nożownik przez chwilę gonił go, ale ostatecznie zrezygnował z próby – prawdopodobnie – zranienia ofiary. Następnie wbił ostre narzędzie w ołtarz i usiadł na miejscu przeznaczonym głównie dla ministrantów.

Wtedy do napastnika podbiegli dwaj mężczyźni. Jeden z nich – jak się wydaje – okazał nożownikowi odznakę policyjną i poinformował, że został aresztowany. Onet podaje, że został też obezwładniony. Wezwano policyjny patrol.

Kanada. Groźne sceny w kościele w Winnipeg. Trwa śledztwo

Publiczny nadawca Canadian Broadcasting Corporation skontaktował się z rzecznikiem policji w Winnipeg, który zaznaczył, że tego typu zdarzena są „rzadkie”. – Myślę, że każdy, kto był na mszy, może być zszokowany – przyznał Stephen Spencer.

Jak się okazuje, napastnikiem był 50-latek. W sprawie trwa teraz śledztwo.

Podkarpacie. Atak na księdza w Jaśle. Wyrwał duchownemu teczkę

Do podobnego incydentu doszło na początku 2023 roku, ale w Polsce. Podczas wizyty duszpasterskiej w jednej z parafii na Podkarpaciu (w Jaśle) na księdza ruszył mężczyzna z nożem.

Świadkowie widzieli, jak napastnik miał wymachiwać ostrym narzędziem, a w pewnym moomencie wyrwał duchownemu teczkę z modlitewnikiem, kropidłem i dokumentami.

