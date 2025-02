12-latka brutalnie zaatakowana w centrum miasta. Policja szuka sprawcy

Do zdarzenia doszło w Rabce-Zdroju w środę, 12 lutego, około godziny 8:00. Dziecko podążało leśną ścieżką w pobliżu stadionu miejskiego, kierując się do szkoły. Właśnie tam zostało napadnięte przez nieznanego mężczyznę. Napastnik przewrócił dziewczynkę i zaczął ją bić. Na szczęście świadkowie zdarzenia zauważyli atak i spłoszyli sprawcę, który zbiegł z miejsca zdarzenia. Poszkodowana z obrażeniami trafiła do szpitala.

Rabka-Zdrój. Brutalny atak na 12-latkę. Policja szuka sprawcy

Policja prowadzi intensywne poszukiwania napastnika. Według ustaleń jest to młody mężczyzna w wieku około 25–30 lat, ciemny blondyn o dłuższych, kręconych włosach. Może mieć świeże rany na twarzy, ponieważ dziewczynka, broniąc się, podrapała go. Funkcjonariusze apelują do osób posiadających jakiekolwiek informacje na temat sprawcy o kontakt z najbliższą jednostką policji.

Stan zdrowia poszkodowanej

Na chwilę obecną nie podano więcej szczegółów dotyczących stanu zdrowia poszkodowanej ani ewentualnych motywów sprawcy. Policja kontynuuje działania mające na celu zatrzymanie napastnika i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

Policja apeluje

Policja apeluje do osób posiadających jakiekolwiek informacje na temat sprawcy o kontakt z najbliższą jednostką.

Czytaj też:

Makabryczna śmierć 78-latka. Znajomi Angeliki N. mówią o jej mrocznej przeszłościCzytaj też:

Skazany za zabójstwo w rękach policji. Finał mrocznej sprawy z 1995 r.