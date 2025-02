Starcie Czarnka z dziennikarką TVN. „A jak ja bym napisał, że pani pierze brudne pieniądze?”

PiS zorganizowało konferencję prasową z udziałem Pawła Szefernakera oraz Przemysława Czarnka. Po wypowiedziach polityków przyszedł czas na tradycyjne pytania od dziennikarzy. Jako pierwsza zabrała głos reporterka TVN24, która nawiązała do słów Donalda Trumpa i zapowiedzi ws. Ukrainy oraz NATO w kontekście poparcia ze strony Prawa i Sprawiedliwości. – Pani redaktor pochodzi ze stacji telewizyjnej, która powinna absolutnie przemyśleć to, co mówi – zaczął były szef MEiN.

Czarnek zaatakował TVN ws. Ukrainy. „Wie pani, co jest dzisiaj im potrzebne najbardziej?”

– Wie pani, co jest dzisiaj potrzebne Ukraińcom najbardziej? Dzisiaj rozmawiałem z Ukraińcami. Najbardziej dzisiaj Ukraińcom potrzebne jest, wie pani co? Zawieszenie działań zbrojnych. Ukraińcy nie chcą się każdego ranka budzić się w strachu, czy leci bomba, czy nie leci, czy nadlatują drony, czy nie, czy będzie bombardowanie, czy nie, czy dziecko będzie mogło pójść do przedszkola i wrócić z niego, czy też nie wróci, bo będzie zabite – tłumaczył Czarnek.

Drugie z pytań z tej redakcji dotyczyło flagowego programu rządu PiS, czyli „Laptop dla ucznia”, który zostanie zmieniony. – Podobno Tusk miał być nieoszukiwany przez Europę, w związku z tym po raz kolejny oszukał Polskę. No, miało być wszystko załatwione, a 14 miesięcy mija i okazuje się, że Komisja Europejska nie chce oddać za laptopy – mówił członek Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości.

Spięcie na konferencji PiS. Przemysław Czarnek uderzył w TVN i dziennikarkę stacji

Ostatnie z pytań dziennikarki TVN dotyczyło tego, czy PiS nadal wierzy w niewinność osób oskarżonych ws. Funduszu Sprawiedliwości. Reporterka przypomniała, że w akcie oskarżenia ks. Michała Olszewskiego znalazły się informacje o poświadczeniu nieprawdy w celu przypłaszczenia mienia plus pranie brudnych pieniędzy. – Wie pani, a jak ja bym napisał na przykład prywatny akt oskarżenia, że pani pierze brudne pieniądze, to też by pani uwierzyła, czy nie? – zareagował Czarnek.

– Niech pani zaczeka na normalny proces w normalnym wymiarze sprawiedliwości, w normalnym państwie, które przestrzega prawa. Ta prokuratura na usługach Bodnara, która lekceważy całkowicie przepisy prawa, funkcjonowanie ponad 3 000 sędziów, Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, KRS i prezydenta, naprawdę nie jest w stanie przynieść nic, co byłoby przynajmniej zbliżone do sprawiedliwości – podsumował polityk PiS.

Kulisy wewnętrznych rozgrywek w PiS. „Jesteśmy pewni, że niedługo wrócimy do władzy"

Kaczyński spiął się z dziennikarką TVN24. Przerwał konferencje