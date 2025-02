Deregulacje Brzoski, upiory nacjonalizmu i żony w kampanii. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Mały Wilczek”. Mimo wszystko, trzeba kibicować, żeby Brzoska stał się chociaż małym Wilczkiem naszych czasów. Po prezentacji jego rekomendacji, to on powinien powiedzieć teraz do Tuska: „Niech pan się za to weźmie”. I Tusk powinien się wziąć – pisze Szymon Krawiec.

„Może Brzoska wymyśli nową blaszkę”. – Rafał Brzoska może przedstawić różne projekty deregulacyjne i myślę, że gdyby otoczył się fachowcami, to mogłoby z tego wyniknąć coś dobrego – komentuje Robert Gwiazdowski w rozmowie z Elizą Olczyk.

„Wracają upiory z przeszłości”. – Gdy słyszę, że bezpieczeństwo Polski trzeba budować na Europie nacjonalistycznej, dostaję wysypki – mówi prof. Tomasz Nałęcz w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej.

„Kampania buksuje, czas na żony”. Małgorzata Trzaskowska wsiadła na traktor, a Marta Nawrocka zadebiutowała na Instagramie. Prof. Kazimierz Kik uważa jednak, że to są mało znaczące gesty, bo na razie kampania prezydencka toczy się bez żon – analizuje Eliza Olczyk.

„Zawieszenie broni w PiS”. Walka między frakcjami w PiS wchodzi na nowy poziom. – Nie będziemy w nich uderzać, bo oni kłócą się sami ze sobą – mówi polityk Suwerennej Polski o stronnikach Morawieckiego w tekście Joanny Miziołek.



„Zamierzam grillować konkurentów”. – Na pewno nie pójdę w populizm, jak główni kandydaci. Kierują się sondażami, a nie zdrowym rozsądkiem – mówi prof. Joanna Senyszyn, kandydatka na prezydenta, w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej.

„Znikające pielęgniarki”. Zapytaliśmy Ministerstwo Zdrowia o zgłaszane przez protestujące pielęgniarki problemy i postulaty. Jak się okazuje, resort nie posiada nawet danych, ilu pielęgniarek i położnych brakuje. Więcej w tekście Piotra Barejki.

„Przyzwyczajeni do nienawiści”. – Ubolewam nad tym, że feminatywy stały się markerem przynależności politycznej. To, że mówię „adwokatka”, nie znaczy, że głosuję na lewicę – mówi Marcie Byczkowskiej-Nowak Martyna F. Zachorska, znana jako Pani od Feminatywów.

„Spotkanie za 111 tysięcy”. Cztery kobiety po traumatycznych doświadczeniach dzięki niezwykłej zbiórce będą rozmawiać z ministrą zdrowia o sytuacji polskich pacjentów.

„Historyczna szansa dla Polski”. Polska prezydencja powinna przejść do historii jako ta, która dokonała zdecydowanego skoku jakościowego w modernizacji przemysłu zbrojeniowego Europy – pisze gen. Waldemar Skrzypczak.

„Nie skupiajmy się tylko na cholesterolu”. – Polskie wytyczne jako jedne z pierwszych na świecie mówią, że badanie lipoproteiny (a) powinno się wykonać już u dziecka i kobiet w ciąży – mówi Katarzynie Pinkosz prof. Maciej Banach.

„W bańce young adult”. Moda na książki YA gwałtownie wyhamowała. – Mniej nastolatków musi dziś szukać zrozumienia swoich problemów w literaturze – tłumaczy tę zmianę psycholog Przemek Staroń w tekście Karola Górskiego.

„»Dama« w opałach”. Zamurowana w schronie, niszczejąca na Wawelu, przeznaczona do megamuzeum Hitlera – o wojennej tułaczce „Damy z gronostajem” Leonarda da Vinci pisze Katarzyna Bik.

