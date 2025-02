Fala mrozów i niebezpieczna gołoledź. IMGW podnosi alarm w dziewięciu województwach

W wielu regionach Polski wystąpią niskie temperatury oraz opady marznącego deszczu. Żółte alerty, czyli ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej skali, obowiązują w dziewięciu województwach.

Silny mróz. IMGW ostrzega

Synoptycy prognozują spadki temperatur, które w niektórych rejonach osiągną nawet -20°C. Żółte ostrzeżenia przed silnym mrozem obowiązują w poniższych województwach.

Podlaskim – obejmują powiaty: siemiatycki, bielski, hajnowski, wysokomazowiecki, białostocki, moniecki, sokólski, grajewski, augustowski, suwalski, sejneński oraz miasta Białystok i Suwałki.

Podkarpackim – dotyczą powiatów: sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego.

Małopolskim – obejmują powiaty: nowotarski, tatrzański, nowosądecki i gorlicki.

Śląskim – alarm dotyczy powiatów: cieszyńskiego i żywieckiego.

Temperatura minimalna w tych regionach wyniesie od -18°C do -13°C, a w obszarach podgórskich może spaść nawet do -20°C. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 9:00 w piątek.

Opady marznące. Zagrożenie gołoledzią

IMGW wydało również ostrzeżenia dotyczące marznących opadów deszczu i mżawki, które mogą powodować niebezpieczną gołoledź. Żółte alerty obowiązują w niżej wymienionych województwach.

Lubuskim – powiaty: krośnieński, świebodziński, międzyrzecki, sulęciński, słubicki, gorzowski, strzelecko-drezdenecki oraz miasto Gorzów Wielkopolski (ostrzeżenia ważne do godziny 12:00 w piątek).

Wielkopolskim – powiaty: międzychodzki, szamotulski, czarnkowsko-trzcianecki, obornicki, chodzieski, wągrowiecki, złotowski, pilski (alerty obowiązują od 10:00 do 16:00 w piątek).

Kujawsko-pomorskim – powiaty: sępoleński, tucholski, świecki (ostrzeżenia od 10:00 do 20:00 w piątek).

Pomorskim – alarm obowiązuje w całym województwie od 10:00 do 20:00 w piątek.

Zachodniopomorskim – ostrzeżenia będą aktywne do godziny 12:00 w piątek.

Marznące opady mogą skutkować poważnym zagrożeniem dla kierowców i pieszych. Śliskie drogi i chodniki znacznie zwiększają ryzyko wypadków i kolizji.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia. Co dokładnie oznacza?

Alerty pierwszego stopnia wskazują na możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą prowadzić do strat materialnych oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Warunki atmosferyczne mogą utrudniać codzienne funkcjonowanie, powodować opóźnienia w transporcie i prowadzić do odwołania imprez plenerowych. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz śledzenie prognoz pogody i komunikatów służb.

