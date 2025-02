Netflix na celowniku posła Konfederacji. Nie gryzł się w język

Sławomir Mentzen zorganizował swoją pierwszą konwencję podczas tegorocznej kampanii wyborczej. Polityk spotkał się z sympatykami Konfederacji w Bełchatowie. Miejsce to nie zostało wybrane przypadkowo – to właśnie w tym mieście Konfederacja ma swojego pierwszego prezydenta, Patryka Marjana.

Mentzen obiecuje niższe podatki i atakuje Ukraińców

W trakcie przemówienia Sławomir Mentzen podkreślał, że jest „radykalnym zwolennikiem zdrowego rozsądku”. Kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckich obiecywał, że „jeśli uda mu się wygrać, zamierza radykalnie uprościć polskie prawo podatkowe, w tym likwidując podatki od spadków, mieszkań czy od kryptowalut, ale także od emerytur”. -Podatki muszą być niskie i proste. My je najprościej uprościmy, a potem obniżymy – zapowiedział.

W wystąpieniu polityka nie zabrakło antyukraińskich wypowiedzi. W ocenie Sławomira Mentzena „Polska nie ma żadnego interesu w finansowaniu socjalu ludziom mieszkającym w Ukrainie”. Następnie dodał, że „Ukraińcy urządzili sobie turystykę medyczna za nasze pieniądze i zapychają kolejki do lekarzy”.

W podobnym tonie Sławomir Mentzen wypowiadał się o wpuszczaniu do Polski migrantów. – W całej Europie Zachodniej, gdzie ta polityka obowiązuje, radykalnie wzrosła liczba przestępstw popełnianych przez migrantów, osiągając poziomy dla Polaków niewyobrażalne – dodawał.

Zajączkowska-Hernik o „polskim interesie narodowym”

Na konwencji wystąpiła również Ewa Zajączkowska-Hernik, która stwierdziła, że „najwyższy czas na politykę zagraniczną opartą o polski interes narodowy”. – Naszym celem jest przywrócenie w Polsce normalności i godności, by Polska wreszcie stała się państwem podmiotowym. Celem jest wzrost gospodarczy i celem jest bezpieczeństwo – mówiła europosłanka.

Zdaniem polityczki Konfederacji „Europa, która społecznie gnije, obumiera na swoje własne życzenie”. – Europa, która nie jest bezpiecznym miejscem do życia. Doprowadziły do tego skompromitowane, oderwane od rzeczywistości, skorumpowane europejskie elity – podkreśliła, przypominając o licznych zabójstwach i rozmaitych atakach imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu na Europejczyków – dodawała.

Bosak przywołał hasła Trumpa

Tematykę międzynarodową podjął także Krzysztof Bosak. Polityk też wspominał o „konieczności postawienia na polski interes narodowy”. – Musi pojawić się agenda, którą można nazwać „Poland first”. Musi pojawić się hasło „Make Europe Great Again”. Europa musi podnieść głowę, a ma ją schyloną przed biurokratami z Brukseli – powiedział nawiązując do wyborczych haseł Donalda Trumpa.

Grzegorz Płaczek atakuje Netfliksa

Uwagę internautów przykuło wystąpienie Grzegorza Płaczka. Polityk za cel swoich ataków obrał sobie platformę Netflix. – Żyjemy w takim czasie, że nasze dzieci są uczone w szkołach, że rodzina to chłopak i chłopak. A dla mnie wzorem małżeństwa jest mąż i żona – powiedział polityk.

Następnie dodał, że „dożyliśmy takich czasów, że strach iść z dziećmi do teatru, bo nie wiadomo co tam się wydarzy”. – Hollywood już ogłosił, że zgodnie z lewicową propagandą, musi być tam obowiązkowo osoba homoseksualna i ktoś o śniadej cerze. Sytuacja jest patologiczna – próbował przekonywać.

Poseł postanowił również zaatakować Netfliksa. – Dożyłem takich czasów, że boję się włączyć Netflix. Nie pamiętam serialu, żebym nie widział pary homoseksualnej. Ja nie chcę takiej teraźniejszości. Mam dzieci i chronię te dzieci i wiem, że Sławomir Mentzen też chce je chronić – podsumował.

