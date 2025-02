Trzaskowski z Mentzenem w drugiej turze? Tak zagłosowaliby Polacy

Pracownia Research Partner sprawdziła w najnowszym sondażu, który z kandydatów miałby największe szanse na zwycięstwo, gdyby wybory prezydenckie odbywały się w najbliższą niedzielę. Jak się okazuje, Rafał Trzaskowski zachowuje sporą przewagę nad swoim głównym rywalem Karolem Nawrockim.

Sondaż. Trzaskowski z dużą przewagą nad Nawrockim

Polityk Koalicji Obywatelskiej może aktualnie liczyć na poparcie w wysokości 33,7 proc. głosów, natomiast kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość przekonuje do siebie 24,7 proc. respondentów. Zmiany poparcia w porównaniu z poprzednim sondażem są marginalne – Rafał Trzaskowski stracił 0,4 pkt proc. a Karol Nawrocki zyskał 0,1 pkt proc.

Zdecydowanie zyskał natomiast Sławomir Mentzen. Wynik polityka Konfederacji jest lepszy o 3,7 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Wyraźnie zmniejsza się też dystans do kandydata PiS. Aktualnie chciałoby na niego zagłosować 16,8 proc. badanych.

Pozostali kandydaci nie mogą liczyć na dwucyfrowe poparcie. Szymon Hołownia cieszy się poparciem 7,2 proc. badanych, Magdalena Biejat 3 proc. a Marek Jakubiak 1,8 proc. Adriana Zandberga popiera 1,4 proc. ankietowanych. Aż 8,2 proc. nie było w stanie jednoznacznie wskazać swojego faworyta.

Sondaż. Możliwe scenariusze na drugą turę

W sondażu sprawdzono dwa warianty drugiej tury. Gdyby Rafał Trzaskowski zmierzył się z Karolem Nawrockim to on zostałby zwycięzcą (48 proc. do 39 proc.). W takim scenariuszu 7,8 proc. respondentów nie chciałoby zagłosować na żadnego z kandydatów albo oddałoby pusty głos, natomiast 5,3 proc. w ogóle nie wzięłoby udziału w głosowaniu.

Z kolei gdyby to Sławomir Mentzen był rywalem Rafała Trzaskowskiego, kandydat KO również by wygrał, ale z nieco mniejszym poparciem (46,9 proc. do 38,9 proc.). Po 7,1 proc. badanych zapowiedziało, że nie chciałoby zagłosować na żadnego z kandydatów albo oddałoby pusty głos bądź nie poszłoby do urn.

Badanie zostało przeprowadzone przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 21.02-24.02.2025, na ogólnopolskiej próbie 1050 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

