Nawrocki zaliczył gigantyczną wpadkę. W sieci zawrzało

Donald Trump podjął kontrowersyjną decyzję w sprawie amerykańskich żołnierzy. Prezydent USA uznał, że do służby w armii mogą zostać przywróceni ci żołnierze, którzy wcześniej odmówili zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Jeden z dziennikarzy postanowił zapytać Karola Nawrockiego, jak postąpiłby w podobnej sytuacji.

Karol Nawrocki przeciwko obowiązkowym szczepieniom

Kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich zadeklarował, że „jest przeciwko przymusowym szczepieniom, zwłaszcza ludzi dorosłych, ale także dzieci”. Przy okazji wyjaśnień, zaliczył spora wpadkę. – Z wyłączeniem tylko tych chorób, które są zagrożeniem generalnym dla populacji, znamy przypadek szczepień na palio i choroby Heinego-Mediny, takie jest moje stanowisko – powiedział.

Dla porządku dodajmy, że choroba, o której mówił szef IPN to polio, które jest także nazywane chorobą Heinego-Medina. Jest to jedno i to samo schorzenie wywoływane przez poliowirus. Dzięki masowym, obowiązkowym szczepieniom z Polski udało się ją wyeliminować i od kilkunastu lat nie odnotowano u nas żadnego przypadku. – Uznaję, że ci, którzy byli zmuszeni, przymuszani do zaszczepienia, zostali w jakikolwiek sposób skrzywdzeni, powinni zostać przeproszeni, mogą liczyć na moje wsparcie – dodawał Karol Nawrocki.

Nawrocki zaliczył gigantyczną wpadkę. Burza w sieci

Gdy nagranie z wpadką Karola Nawrockiego obiegło sieć, internauci nie zostawili na kandydacie PiS suchej nitki. Jeden z komentatorów zauważył, że palio” to tradycyjny wyścig konny połączony z pochodzącym z Włoch festynem. Inny dodawał, że pod tą nazwą kryje się nieprodukowany od dawna model fiata.

Także Bartosz Arłukowicz, polityk KO, który jest lekarzem z wykształcenia, nie odmówił sobie możliwości wbicia szpili szefowi IPN. „Pan Karol jest przeciw szczepieniom. Panie Karolu. Na palio nikt nikogo nie chce szczepić” – kpił eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej.

