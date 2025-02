Fiasko wielkiej imprezy z udziałem Nawrockiego. Polityk PiS wskazał „najgorszą” rzecz

Karol Nawrocki w niedzielę 2 marca w podwarszawskich Szeligach zorganizuje znaczenie mniejszą konferencję, zamiast zapowiadanej przez PiS hucznie konwencji – poinformował Newsweek. – No nie ma rozmachu, tam były z tego, co wiem różne koncepcje, ale stanęło w końcu na dyskusji – skomentował polityk PiS. Mają być panele, a całość będzie trwała jeden dzień.

– Najgorsze, że nie ma w tej chwili chyba żadnego pomysłu co miałoby być clue takiej dużej imprezy. Debata programowa to jest bardzo dobry pomysł, ale nie na te wybory. Mam wrażenie, że chwytamy się sprawdzonych wytrychów, ale nie myślimy o tym, że w tej chwili sytuacja jest zupełnie inna niż rok temu, niż pięć lat temu, a już na pewno niż 10 – relacjonuje polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Karol Nawrocki z konferencją zamiast konwencji. Jarosław Kaczyński ma jeden cel

Podczas konferencji głos ma zabrać Jarosław Kaczyński i zdecydowanie poprzeć Nawrockiego. – Trzeba w końcu pokazać, że ma poparcie i uciąć to całe gadanie o podmiance, bo to nam bardzo szkodzi. Ludzie po prostu nie są pewni czy ten kandydat dojedzie do końca, więc się nie chcą angażować – mówią źródła portalu w PiS. Wystąpienie prezesa Prawa i Sprawiedliwości ma zmobilizować przede wszystkim partyjne struktury.

Sam Nawrocki ma coraz częściej decydować się na antyukraińską narrację, z powodu poczucia zagrożenia ze strony. Jak czytamy „to narracja typowa dla social mediowej bańki partyjnej”. W zeszłym tygodniu PiS przeprowadziło badania opinii publicznej za ponad 66 tys. zł. „Ugrupowanie musiało utwierdzić się w przekonaniu, że obecnie antyukraińskie nastroje są coraz silniejsze i należy to wykorzystać, niezależnie od długoterminowych konsekwencji” – podsumowano.

