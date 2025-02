Nieoczywisty sondaż. Polacy coraz częściej wskazują tego polityka

Pracownia IBRiS na zlecenie Onetu sprawdziła, którzy politycy cieszą się obecnie największym zaufaniem Polaków. Z najnowszego sondażu wynika, że zdecydowanie najwięcej powodów do zadowolenia ma Rafał Trzaskowski.

Sondaż. Trzaskowski liderem, Morawiecki przed Nawrockim

Kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich otwiera ranking z wynikiem 43,5 proc. W porównaniu do poprzedniego badania jest to wzrost o 2,3 pkt proc. Na drugim miejscu znalazł się Andrzej Duda. Zaufanie do prezydenta zadeklarowało 37,8 proc. ankietowanych, a więc o 3,2 pkt proc. mniej niż przed miesiącem. Duża zmiana zaszła na ostatnim stopniu podium. Miejsce Karola Nawrockiego zajął Mateusz Morawiecki, któremu ufa 36,7 proc. respondentów. Były premier odnotował jednak spadek poziomu zaufania o 0,6 pkt proc.

Tuż za politykiem PiS uplasował się Donald Tusk, który cieszy się zaufaniem 35,7 proc. respondentów. Karol Nawrocki zajął tym razem piątą pozycję. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich odnotował spory spadek zaufania – aż o 5,3 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego sondażu. Aktualnie ufa mu 33,2 proc. badanych.

Na kolejnych miejscach znaleźli się Szymon Hołownia (32,6 proc. zaufania), Jarosław Kaczyński (31,8 proc. zaufania) i Włodzimierz Czarzasty (28,6 proc.), Sławomirowi Mentzenowi ufa 28,3 proc. badanych i jest to najlepszy wynik polityka Konfederacji w historii tego sondażu.

Sondaż. Tym politykom nie ufają Polacy

W badaniu sprawdzono także, których polityków Polacy zdecydowanie nie darzą zaufaniem. Niechlubne zestawienie otwiera Grzegorz Braun z wynikiem 60,1 proc. Drugą pozycję zajął Jarosław Kaczyński, który budzi nieufność 57,9 proc. Polaków. Podium zamyka Mateusz Morawiecki z wynikiem 55 proc. Na kolejnych miejscach uplasowali się: Donald Tusk (54,7 proc.) Andrzej Duda (50,3 proc.) oraz Karol Nawrocki (48,2 proc.).

Ekspert: Bosak „zniknął” z sondażu

Prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego zauważył, że biorąc pod uwagę poziom zaufania do polityków, to ci, którzy są u władzy, odnotowali spadki. – Co ciekawe, w tej grupie jest też Andrzej Duda, ale nie ma Rafała Trzaskowskiego. Jest to zaskakujące, bo kampania trwa tyle czasu. Wszyscy mogli już zauważyć, że Trzaskowski jest politykiem Platformy Obywatelskiej. A nie dość, że zaufanie doń wzrosło, to jeszcze osłabły negatywne uczucia. Widać, że jego ukłony w stronę centrum działają – ocenił.

Ekspert zwrócił również uwagę na dobry wynik Sławomira Mentzena. – Wyróżnia się na tle Grzegorza Brauna, bo regularnie idzie w górę. Zauważmy także, że zniknął nam Krzysztof Bosak, który też miał wysokie notowania negatywne. Co prawda kandydat Konfederacji dalej jest solidnie na minusie, ale wychodzi z dołka. Pytanie tylko, czy zdąży z niego wyjść do maja. Dołek jest głęboki – komentował w rozmowie z Onetem.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 23-24 lutego 2025 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Czytaj też:

Najnowszy sondaż partyjny. Mentzen ma powód do radościCzytaj też:

Polacy jasno w najnowszym sondażu. Jeden kandydat zdeklasował rywali