Ukraińskie MSZ skomentowało wizytę Mentzena we Lwowie. „Nieprzyjazne kroki”

We wtorek 25 lutego poseł Sławomir Mentzen zamieścił na X nagranie ze swojej wizyty we Lwowie. Kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckich sfilmował swoje wypowiedzi przed pomnikiem Stepana Bandery.

Mentzen we Lwowie. Starł się z merem miasta na X

Mentzen, wspólnie z europosłanką ze swojej partii Anną Bryłką, mówił o konieczności zerwania z kultem zbrodniarza i przypomniał, że banderowcy odpowiedzialni są za zamordowanie 100 tys. Polaków.

Mer Lwowa Andrij Sadowy na działania Mentzena zareagował ostro. Nazwał go „prorosyjskim politykiem z polskim paszportem” i stwierdził, że trzeba sprawdzić, czy ma on w ogóle prawo wjazdu do Ukrainy.

Kandydat Konfederacji odpowiedział wpisem na X. „Jestem Polakiem i pojechałem do pięknego i kulturowo polskiego miasta Lwów, któremu Rosjanie wyrządzili kiedyś wiele szkód” – odpowiadał.

„Powinien się pan wstydzić, że w tak wspaniałym mieście zgadza się pan na kult ludobójców, zbrodniarzy i morderców moich rodaków. To pan powinien mieć zakaz wjazdu do Polski. Proszę wierzyć, że jak wygram, pilnie się tym zajmę” – pisał do Sadowego.

Ukraińskie MSZ reaguje na słowa Mentzena

Na tę wymianę uprzejmości zareagowało w końcu ukraińskie MSZ. Rzecznik resortu Heorhij Tychyj na konferencji prasowej odniósł się do wizyty Mentzena. – Ukraina apeluje do polskich polityków, by powstrzymali się przed wykorzystywaniem kwestii związanych z Ukrainą w kampanii wewnątrzkrajowej – stwierdzał.

— Takie nieprzyjazne kroki są sprzeczne z duchem strategicznego partnerstwa między Ukrainą i Polską. Są one niezgodne z osiągnięciami dwóch państw w sferze pamięci historycznej i mogą zaszkodzić przyjaznym stosunkom między naszymi narodami – dodawał rzecznik.

Tychyj zaznaczył, że Ukraina zastrzega sobie prawo do podejmowania odpowiednich kroków wobec osób, które zajmują się „działalnością antyukraińską” podczas trwającej napaści Rosji. — Chcę podkreślić, że jako MSZ nie traktujemy wypowiedzi niektórych antyukraińskich polityków jako stanowiska Polski czy polskiego społeczeństwa – zastrzegł.

