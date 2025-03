Rekordowa liczba zachorowań na dwie nowe choroby. Lekarze ostrzegają ws. szczepień

W lutym potwierdzono niemal pięć tys. przypadków krztuśca, co jest dwukrotnym wzrostem w porównaniu do stycznia. Wykryto również 52 tys. przypadków zakażeń wirusem RSV. To trzykrotnie więcej niż miesiąc wcześniej – wynika najnowszych danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH, na które powołuje się Polska Agencja Prasowa. W styczniu łącznie było 16,2 tys. zakażeń, a miesiąc później tylko 18,5 tys. zakażeń dotyczyło dzieci.

Rekordowa liczba zakażeń na dwie nowe choroby. Nie chodzi o grypę

Według epidemiologów wzrost zakażeń wynika z wygasającej odporności poszczepiennej. Po zachorowaniu na krztusiec nie wytwarza się także trwała odporność, co oznacza, że chorobę można przechodzić wielokrotnie w ciągu życia. Jak możemy przeczytać, wiele osób uchyla się od szczepień, które są obowiązkowe dla dzieci. U dorosłych zaleca się przyjmowanie dawki przypominającej co 10 lat. Z kolei kobiety w ciąży mogą liczyć na bezpłatne szczepienia.

Lekarze zwracają uwagę na niebezpieczeństwa wynikające z braku odporności. W przypadku zachorowania na krztusiec przez noworodka lub niemowlęcia dziecko jest bardzo wysoko narażone na powikłania, a w skrajnych przypadkach śmierć. Główny Inspektorat Sanitarny i Rada Sanitarno-Epidemiologiczna pracują nad zmianami w obowiązkowym programie szczepień.

Spada liczba zakażeń COVID-19. Wzrosły z kolei zachorowania na dwie inne choroby

Z kolei na zakażenie wirusem RSV oprócz dzieci są osoby po 65. roku życia, u których choroba często kończy się hospitalizacją. W Europie na ponad 270 tys. hospitalizowanych osób po 60. roku życia umiera około 20 tys. Mniej jest za to zakażeń koronawirusem. W lutym było 13,1 tys. infekcji COVID-19, a dla porównania rok temu ponad 45 tys.

