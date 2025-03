Andrzej Duda zdecydował ws. Lex Romanowski. Ma trafić do TK

Celem „lex Romanowski” jest uregulowanie kwestii związanych z uprawnieniami i wynagrodzeniami parlamentarzystów, wobec których zastosowano tymczasowe aresztowanie lub którzy uchylają się od odpowiedzialności prawnej. Prezydent Andrzej Duda skierował tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej, co oznacza, że jej wejście w życie jest zawieszone do czasu orzeczenia zgodności z Konstytucją.

Obserwatorzy zauważają, że decyzja prezydenta wpisuje się we wcześniejszą retorykę Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli rozpatrzeniem wniosku prezydenta zajmą się tzw. neosędziowie Trybunału Konstytucyjnego, ustawa może zostać zablokowana.

„Lex Romanowski” – skąd taka ustawa?

Nazwa ustawy pochodzi od nazwiska posła Prawa i Sprawiedliwości, byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, który jest podejrzany o udział w nieprawidłowościach związanych z Funduszem Sprawiedliwości.

Po wydaniu na niego Europejskiego Nakazu Aresztowania w grudniu 2024 roku otrzymał azyl polityczny na Węgrzech, co umożliwiło mu uniknięcie tymczasowego aresztowania w Polsce.

W odpowiedzi na tę sytuację grupa posłów z Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050 oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego przygotowała projekt nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Jej celem jest pozbawienie uprawnień i wynagrodzenia parlamentarzystów uchylających się od odpowiedzialności prawnej.

Kluczowe założenia nowelizacji

Nowelizacja wprowadza przepis, zgodnie z którym poseł lub senator, wobec którego wydano postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, traci wynagrodzenie oraz prawo do przeprowadzania interwencji poselskich i dostępu do informacji.

Przepis ten ma być stosowany również wobec parlamentarzystów, względem których postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wydano przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy.

PiS nie chce wprowadzenia ustawy

Projekt nowelizacji został złożony w Sejmie 31 grudnia 2024 roku. W styczniu 2025 roku odbyło się jego pierwsze czytanie, podczas którego klub Prawa i Sprawiedliwości zgłosił wniosek o odrzucenie projektu w całości, argumentując jego niekonstytucyjność oraz wprowadzanie chaosu prawnego.

Mimo sprzeciwu projekt trafił do sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, która pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany.

W styczniu 2025 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, wprowadzając stosowne przepisy.

Prezydent kieruje sprawę do Trybunału Konstytucyjnego

Prezydent Andrzej Duda, po analizie uchwalonej nowelizacji, zdecydował się skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej.

Oznacza to, że ustawa nie wejdzie w życie, dopóki Trybunał nie orzeknie o jej zgodności z Konstytucją. Decyzja prezydenta była podyktowana wątpliwościami co do konstytucyjności niektórych przepisów nowelizacji oraz potrzebą zapewnienia, że wprowadzone zmiany będą zgodne z najwyższym aktem prawnym w kraju.

