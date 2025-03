Poseł PiS usłyszał zarzut, broni go Błaszczak. „Igrzyska Tuska trwają”

Krzysztof Szczucki stawił się we wtorek w prokuraturze, gdzie został przesłuchany. Następnie polityk PiS udzielił wypowiedzi przedstawicielom mediów. Szczucki usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, który określił jako „naprawdę bezpodstawny”. – Rządowe Centrum Legislacji funkcjonowało pod moim kierownictwem w sposób prawidłowy, rzetelny i było wzorem dla innych instytucji. Myślę, że w tym postępowaniu to znajdzie swoje odzwierciedlenie – zaczął.

– Dzisiaj ta czynność procesowa trwała bardzo krótko. Zostały zebrane ode mnie dane osobowe i następnie złożyłem taką deklarację, jaką państwu przed chwilą przedstawiłem, że złożę wyjaśnienia po zapoznaniu się z aktami, a te akta mają być mi niebawem przedstawione – kontynuował były szef RCL. Podobną decyzję podjął wcześniej Mateusz Morawiecki.

Krzysztof Szczucki zabrał głos po wyjściu z prokuratury

Szczucki ponownie podkreślił, że „stanowczo i z całą mocą przekonania zaprzecza” zarzutom. – A nawet moje zaprzeczenie nie jest tak istotne, jak istotne jest to, że fakty temu zaprzeczają; wydarzenia, które miały miejsce i obowiązujące przepisy prawa – przekonywał polityk Prawa i Sprawiedliwości. Szczucki zaznaczył, że czynności z jego udziałem przebiegały „zgodnie z kodeksem postępowania karnego”.

Były szef RCL dodał, że towarzyszyło mu trzech pełnomocników. Była też pełnomocnik Zakładu Rządowego Centrum Legislacji i prokurator. – W tym zakresie, na tym etapie, do dzisiejszej czynności nie wnoszę zastrzeżeń, aczkolwiek oczywiście nie zgadzam się z jej istotą. Nie powinno nas tutaj dzisiaj wcale być, bo samo to postępowanie zupełnie nie ma sensu – przekonywał Szczucki. Polityk PiS z aktami prawdopodobnie będzie się mógł zapoznać w połowie kwietnia lub w maju.

Poseł PiS przesłuchany w prokuraturze. Europoseł KO: Gra na zwłokę i czeka Nawrockiego w Pałacu

Sprawę komentowali w mediach społecznościowych politycy. „Dziś bodnarowcy skupili się na pośle Krzysztofie Szczuckim. Igrzyska Tuska trwają – ich jedynym celem jest odwrócenie uwagi od nieudacznictwa tego rządu. Nie mam żadnych wątpliwości co do niewinności posła Szczuckiego!” – ocenił Mariusz Błaszczak. Zdaniem Dariusza Jońskiego z KO Szczucki „gra na zwłokę i czeka na Tadeusza Batyra (Karola Nawrockiego – red.) w pałacu, co się nie uda!”.

