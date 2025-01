Bardzo poważne zarzuty dotyczące posła PiS. Nagły zwrot ws. immunitetu polityka

Prokuratura Krajowa poinformowała 19 grudnia, że Prokurator Generalny Adam Bodnar przekazał do marszałka Sejmu Szymona Hołowni wniosek o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Prawa i Sprawiedliwości Krzysztofa Szczuckiego.

Powodem jest śledztwo prokuratury ws. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego w związku z nieprawidłowym wydatkowaniem środków publicznych przeznaczonych na działalność Rządowego Centrum Legislacji w Warszawie, w latach 2022-2023, w celu osiągnięcia korzyści osobistej w postaci promocji własnej osoby, czym działano na szkodę interesu publicznego.

Krzysztof Szczucki promował się jako prezes RCL, aby zostać posłem?

Szczucki jako prezes RCL miał przekroczyć uprawienia, promując własną kandydaturę w wyborach do Sejmu w 2023 r. poprzez zmianę wewnętrznej struktury organizacyjnej Rządowego Centrum Legislacji. Polityk PiS miał też nie dopełnić obowiązków służbowych określonych w ustawie o finansach publicznych obligujących go do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Prokuratura wyjaśniła, że Szczucki utworzył Wydział Edukacji i Komunikacji Departamentu Prawa Ustrojowego i Edukacji, gdzie zatrudnił z pominięciem trybu konkursowego osoby, które zamiast realizować zadania tego Wydziału, wykonywały czynności związane z promowaniem i prowadzeniem kampanii wyborczej polityka do Sejmu.

Osoby te pobierały wynagrodzenie oraz inne świadczenia pracownicze RCL, czym wyrządzono szkodę majątkową znacznej wartości. Oprócz pensji sprawa dotyczyła także poniesienia kosztów delegacji i użycia samochodów służbowych. Jak wyliczono, chodzi o co najmniej 900 tys. zł (w tym 774.111,15 zł za wypłaty).

Uchylenie immunitetu Krzysztofowi Szczuckiemu. Poseł PiS uprzedził ruch Sejmu

„Zgodnie z moją wcześniejszą zapowiedzią złożyłem wczoraj w sekretariacie Marszałka Sejmu oświadczenie o zrzeczeniu się immunitetu w zakresie wniosku Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Sprawa ma charakter wyłącznie polityczny. W mojej działalności nie doszło do żadnego przestępstwa. Jeżeli postępowanie organów państwa będzie uczciwe, to wykaże, że Rządowe Centrum Legislacji było przeze mnie zarządzane zgodnie z najwyższymi standardami” – napisał na platformie X Szczucki.

Czytaj też:

Obajtek o krok od utraty immunitetu. PE wszczął proceduręCzytaj też:

Uchylenie immunitetu Morawieckiego. Były premier reaguje