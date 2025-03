Emocjonalne przemówienie prezesa PiS. Tak pożegnał Barbarę Skrzypek

Uroczystości rozpoczęły się o 12:15 modlitwą różańcową w Bazylice Narodzenia NMP. O godzinie 13:00 odprawiono mszę pogrzebową, po której kondukt udał się na cmentarz parafialny. Ceremonia miała charakter prywatny.

Prezydent uhonorował Barbarę Skrzypek wysokim odznaczeniem

W ostatnim pożegnaniu uczestniczyło liczne grono polityków, w tym prezydent Andrzej Duda, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz kandydat na prezydenta Karol Nawrocki. W trakcie uroczystości głowa państwa odznaczyła Barbarę Skrzypek pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, podkreślając jej „wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu”.

Głos po mszy zabrał także Jarosław Kaczyński. – To moja najbliższa współpracownica, przyjaciółka. Spotkałem różnych ludzi, ale najbardziej niezwykła była Barbara mówił prezes PiS. – To była osoba konsekwentna, bardzo skromna. Nie korzystała z różnych szans, by robić karierę, a miałam takie propozycje dla niej. Mogła być posłem, ale była zadowolona ze swojej pracy. Była szefem partii mojego biura poselskiego. Niebywale pracowita. Związała się z nami dobrowolnie, bardzo skromna. Kiedy podniesiono jej pensje, zażądała, aby ją obniżyć, choć całkowicie na nią zasługiwała – wspominał polityk.

– Polską dziś rządzą bardzo źli ludzie i ona padła ich ofiarą. Prosiłem, aby zdecydowała się na lekarza. Nigdy nie wybaczę sobie, że nie potrafiłem jej zmusić, by postąpiła inaczej. Nie chciała słuchać o tym lekarzu. Każdemu dnia miała krwotok z nosa, w ostatnim czasie nie mogła pracować mówił dalej prezes PiS. – To straszne, nie potrafię o tym mówić bez bólu i bez tęsknoty – wyznał.

Nie żyje Barbara Skrzypek. Kontrowersje wokół przesłuchania

Barbara Skrzypek zmarła 15 marca. Wstępne wyniki sekcji zwłok wykazały, że przyczyną jej śmierci była „niewydolność krążenia spowodowana rozległym zawałem tylnej ściany serca, któremu towarzyszyła obecność skrzepliny oraz niedrożność lewej tylnej gałęzi wieńcowej”.

Jej śmierć wywołała burzliwą debatę polityczną. Przedstawiciele PiS sugerowali, że jej odejście mogło mieć związek z przesłuchaniem przed prokuraturą w sprawie tak zwanych dwóch wież i spółki Srebrna. Jarosław Kaczyński stwierdził, że stała się ona ofiarą działań obecnej władzy. Politycy jego ugrupowania oskarżają prokuraturę o brak zgody na przerwę podczas przesłuchania oraz odmowę obecności pełnomocnika.

Z kolei prowadząca postępowanie prokurator Ewa Wrzosek zapewniła, że przesłuchanie odbyło się zgodnie z obowiązującymi procedurami. Ostrzegła także, że wszelkie osoby publicznie sugerujące związek między jej działaniami a śmiercią Barbary Skrzypek mogą ponieść konsekwencje prawne. W związku z licznymi groźbami kierowanymi pod jej adresem, prokurator Wrzosek przyznano ochronę.

