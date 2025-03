Zaginięcie Karoliny Wróbel. Szokująca hipoteza i apel rodziny

Młoda matka zaginęła 3 stycznia 2025 roku. Wyszła z imprezy do znajdującego się 200 m od mieszkania sklepu. Przed zaginięciem mieszkała z dwójką swoich synów, bratem oraz jego kolegą, Patrykiem B., który po tygodniu od zaginięcia Karoliny Wróbel został zatrzymany przez policję, a następnie aresztowany na trzy miesiące. Zagadka zaginięcia pozostaje niewyjaśniona.

„Weryfikujemy doniesienia, o rzekomym uprowadzeniu Karoliny poza granicę Polski”

W rozmowie z „Faktem” koordynator zespołu dziennikarzy śledczych i detektywów podzielił się nową, szokującą hipotezą. Śledczy otrzymali doniesienia, że kobieta może znajdować się wbrew swojej woli za granicą.

– W chwili obecnej weryfikujemy doniesienia, o rzekomym uprowadzeniu Karoliny poza granicę Polski – powiedział Dawid Burzacki. Koordynowany przez niego zespół nie porzuca również innych wątków, które mogą doprowadzić do odnalezienia kobiety.

– Każdy scenariusz bierzemy pod uwagę. Również ten, że zaginięcie Karoliny może mieć związek z nieszczęśliwym wypadkiem. We współpracy z pełnomocnikiem rodziny planujemy złożyć nowe wnioski procesowe. Z ważnych, bieżących informacji mogę jeszcze dodać, że nieoficjalnie, ustaliliśmy, iż rodzina Patryka B. znalazła adwokata, który podejmie się obrony współlokatora Karoliny – dodał mężczyzna.

Patryka B. ma bronić adwokat Anna Englert, która potwierdziła swoje zaangażowanie w sprawę.

– Nie miałam jeszcze okazji zapoznać się z materiałami sprawy, ale rozmawiałam z matką i najbliższymi zatrzymanego. W tej sprawie jest wiele niejasności. Mam nadzieję, ze podczas kolejnego posiedzenia aresztowanego, uda mi się przekonać sąd, że w tym przypadku wystarczy zastosowanie wolnościowych środków zapobiegawczych, a w dalszych etapach sprawy uda mi się wykazać, że mój klient jest niewinny – przekazała adwokat.

„Niepewność rozdziera nasze serca”

Siostra zaginionej kobiety apeluje o pomoc w odnalezieniu Karoliny Wróbel.

– Niepewność rozdziera nasze serca i odbiera siły, ale nie poddajemy się. Karolina to nie tylko zaginiona osoba – to nasza siostra, córka, mama dwójki wspaniałych chłopaków, koleżanka. Ktoś, kogo bardzo kochamy i za kim tęsknimy z całego serca. Prosimy każdego, kto może mieć jakiekolwiek informacje, nawet najmniejsze – odezwijcie się. Dla nas to może być klucz do odpowiedzi, na które czekamy każdego dnia – powiedziała kobieta.

