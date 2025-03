Wszedł do lasu i zamarł. Leśniczy czegoś takiego jeszcze nie widział

Na facebookowym profilu Nadleśnictwa Jarocin – Ośrodek Edukacji Leśnej w Czeszewie (Wielkopolskie) pojawiły się fotografie ukazujące skalę przykrego znaleziska

— Leśniczy Piotr z leśnictwa Brzozowiec serdecznie pozdrawia osobę, która wyrzuciła do lasu w miejscowości Grójec całego busa zabawek, mebli i ubranek z pokoju dziecka. — czytamy w opisie do zdjęć.

Internauci wściekli. „Patologia”

Post z fotografiami momentalnie wywołał burzę w komentarzach. Internauci nie kryli swojej złości na sprawcę tego czynu, domagając się jego ukarania. Wielu liczy na to, że uda się go zidentyfikować i pociągnąć do odpowiedzialności.

„Brak słów... Oby w tym grajdole znalazł się na pozór nic nieznaczący kwitek, który zidentyfikuje sprawcę” – czytamy. „Pan leśniczy powinien się zmobilizować i namierzyć tego osobnika, żeby posprzątał po sobie i za karę sprzątał tereny leśne przez rok co najmniej” – dodaje inny użytkownik Facebooka. Część internautów komentowała krótko i dosadnie. „Patologia” czy „Płakać się chce” – to tylko niektóre z licznych komentarzy oburzonych użytkowników mediów społecznościowych.

Nielegalne wysypisko w środku lasu. Sprawca może słono zapłacić

Zanieczyszczanie terenów leśnych to wykroczenie, za które grożą surowe kary. Mandat za wyrzucenie odpadów w lesie wynosi 500 złotych, a w przypadku popełnienia dwóch wykroczeń, np. nielegalnego wjazdu do lasu i jego zaśmiecenia, może wzrosnąć do 1000 złotych. Jeśli sprawa trafi do sądu, kara może wynieść nawet 5000 złotych.

– Mimo że na przestrzeni lat obserwujemy spadek ilości śmieci w lasach, to koszt ich usuwania z lasu stale rośnie. Nadal jest źle i nadal mamy w lasach górę śmieci, której uprzątniecie jest bardzo kosztowne – tłumaczy Onetowi Bartłomiej Barański z Biura Prasowego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Lasy Państwowe informują, że tylko w 2023 roku z polskich lasów usunięto 80,6 tysięcy metrów sześciennych odpadów, co kosztowało aż 32,5 milionów złotych. – Gdyby te śmieci załadować na TIR-y i ustawić w przestrzeni miejskiej, na przykład w Warszawie, to powstałby korek od Pałacu Kultury i Nauki do Muzeum w Wilanowie – podają LP w komunikacie.

Podkreślono także, że za kwotę przeznaczoną na sprzątanie lasów można by kupić ponad 50 w pełni wyposażonych karetek pogotowia lub 30 nowoczesnych wozów strażackich.

