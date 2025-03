Posłowie zajmą się kontrowersyjną petycją. Co z komuniami po zakazie spowiedzi dla dzieci?

W połowie października 2024 r. do Sejmu złożono petycję ws. zakazu spowiadania dzieci. Pod koniec listopada trafiła ona do Komisji ds. Petycji. W połowie stycznia przedłożono termin. „Fakt” podaje, że posłowie zajmą się kontrowersyjnym pomysłem na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które odbędzie się 3 kwietnia. Gdyby propozycja została rozpatrzona pozytywnie, to dziewięciolatkowie nie będą mogli już przystępować do Komunii Świętej.

„Spowiedź indywidualna jest reliktem średniowiecza, w którym panowali feudalne stosunki społeczne. Dziś wiemy, że dzieci – tak jak dorośli – mają prawo do szacunku i godności, poczucia własnej integralności i odrębności, mają prawo do własnej intymności, a dorośli mają obowiązek zapewnić im opiekę i bezpieczeństwo” – podkreślono na wstępie uzasadnienia.

Zakaz spowiedzi dzieci. Uzasadnienie autorów petycji

„Żadna obca osoba dorosła nie ma prawa przesłuchiwać dziecka sam na sam bez nadzoru opiekunów i psychologów, nie ma prawa zadawać pytań dotyczących intymnego życia dziecka – nie ma takiego prawa nauczyciel, lekarz, policjant – nie powinien go mieć ksiądz” – dodano.

„Spowiednikami dzieci są mężczyzn żyjący w celibacie, którzy nie mają odpowiedniego przygotowania psychologicznego. Zachowanie księży wobec dzieci w konfesjonale nie podlega żadnej kontroli, a co za tym idzie, jest polem do nadużyć i patologii” – tłumaczą autorzy petycji.

Sejmowi prawnicy o kontrowersyjnym pomyśle

Stanowisko zabrało również Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji w Sejmie. Jak czytamy rozwiązanie „naruszyłoby instytucjonalne zasady relacji państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi”. Zwrócono też uwagę na „naruszenie zawartych w tzw. ustawach indywidualnych gwarancji autonomii i niezależności poszczególnych związków wyznaniowych, a w przypadku Kościoła katolickiego – także art. 1 Konkordatu”.

Zakaz spowiadania dzieci ma również ingerować w prawo rodziców do wychowania dziecka. Dodatkowo według sejmowych prawników propozycja ingeruje „w wolność sumienia i wyznania dziecka oraz narusza instytucjonalne relacji państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi”.

