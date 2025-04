12-latek bez powodu pobity w Nisku. Napastnikami były również dzieci

W ubiegłym tygodniu 13-letnia dziewczyna i 12-letni chłopak bez powodu zaatakowali małoletnią ofiarę w centrum Niska. W zgłoszeniu, które trafiło na policję, podkreślano brak konkretnego powodu dla tej agresji.

Nisko. Dzieci pobiły 12-letniego chłopca

— Podczas wyjaśniania okoliczności tego zdarzenia okazało się, że nastolatka jechała hulajnogą elektryczną, a przy niej szedł jej kolega. Kiedy zbliżyli się do pokrzywdzonego, bez powodu, dziewczynka uderzyła chłopca i kopnęła go w brzuch – relacjonowali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Nisku.

– Jej kolega również próbował, na szczęście 12-latkowi udało się uniknąć uderzenia i uciec. Świadkami tej sytuacji byli inni nastolatkowie — informowali o dalszym przebiegu zajścia w województwie podkarpackim.

Nastoletni agresorzy z Niska trafią przed sąd

12-latek po powrocie do domu opowiedział o wszystkim rodzicom. Ci zabrali to na badania do szpitala i powiadomili policję. Na szczęście obrażenia chłopca okazały się niegroźne.

Policjanci zabezpieczyli nagrania monitoringu, na których zarejestrowano napaść. Na ich podstawie bez trudu udało się ustalić sprawców pobicia. Zarówno 13-latka, jak i 12-latek okazali się mieszkańcami Niska.

Materiał dowodowy w tej sprawie został przekazany do Sądu Rejonowego i Nieletnich w Nisku. Zdecyduje on o dalszych krokach wobec nastoletnich agresorów.

