Śmigłowiec LPR w akcji. Rolnik naprawiał ciągnik przy włączonym silniku

Zgłoszenie o wypadku w miejscowości Lecka wpłynęło do centrali we wtorek 22 kwietnia po godzinie 11. Osoba zawiadamiająca o zdarzeniu mówiła o przygnieceniu 54-latka przez traktor. Do wsi w gminie Błażowa w powiecie rzeszowskim postanowiono wysłać śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Lecka. Rolnik został przygnieciony przez ciągnik

Wyjaśniający okoliczności wypadku lokalni policjanci podzielili się swoimi ustaleniami z opinią publiczną. Podkom. Magdalena Żuk z rzeszowskiej policji przekazała, że do wszystkiego doszło z powodu usterki w ciągniku rolniczym i ryzykownej próby jej naprawy.

„Z dotychczasowych, wstępnych ustaleń funkcjonariuszy rzeszowskiej ekipy wypadkowej ruchu drogowego wynika, że do zdarzenia doszło w momencie, kiedy kierujący ciągnikiem usiłował usunąć usterkę przy zapalonym silniku” – przekazała.

Podkarpacie. Wypadek podczas naprawy ciągnika

„W pewnym momencie traktor samoczynnie ruszył, przejeżdżając po 54-latku. Po przejechaniu kilkudziesięciu metrów, pojazd uderzył w drzewo” – relacjonowała dalej funkcjonariuszka policji. Jak podkreślono, pomoc wezwali świadkowie.

Funkcjonariusze policji zapewnili, że zabezpieczą ślady i przeprowadzą oględziny miejsca zdarzenia. Podejmowane przez nich czynności mają pozwolić na dokładne ustalenie okoliczności wypadku.

