Skandaliczne słowa podczas debaty. „Podziwiam Putina”

„Podziwiam Putina” – padło z ust Macieja Maciaka, co zszokowało zebranych na debacie prezydenckiej „Super Expressu”. Kontrowersyjna wypowiedź kandydata na urząd prezydenta nie mogła przejść niezauważona.

Okoliczności skandalicznej wypowiedzi wniknęły z twierdzenia Marka Jakubiaka, który był „trochę oburzony” tym, że Maciak określany jest niechlubnym mianem „prorosyjskiego” polityka, na co Maciak odparł, że „już do tego przywykł”. Mimo to nie zaprzeczył sugestii Jakubiaka, w trakcie odpowiedzi na jego pytanie odnośnie tego, czy podziwia prezydenta Rosji.

Tak, tak, każdy z nas tutaj w Polsce nie dałby rady wytrzymać takiej presji. To świadczy o tym, że jest bardzo dobrym politykiem – powiedział.

Kontrowersje wokół Macieja Maciaka

Portal Dzień Dobry Wloclawek w 2019 roku informował, że Maciej Maciak był skazany za publiczne znieważenie na tle rasowym czarnoskórego lekarza.

Mimo upływu lat, kontrowersji wokół niego nie brakuje, o czym przypomniał podczas debaty w Końskich Krzysztof Stanowski słowami „Kim Pan jest?”, kierując je wprost do Maciaka. Kandydat na urząd prezydenta już podczas debaty w Końskich krytykowany za sympatie prorosyjskie.

Jak podawała „Gazeta Wyborcza” powołując się na słowa Kamila Basaja, specjalisty od cyber-ochrony z fundacji INFO OPS Polska i współpracownika Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Maciej Maciak to rosyjski tester, który pozwala Moskwie przebadać system wyborczy w Polsce pod względem skuteczności osłony kontrwywiadowczej.

Również dr Michał Marek z Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa podkreślał, że działania Macieja Maciaka wpisują się w rosyjską i białoruską taktykę prowadzenia ruchów pseudo-pacyfistycznych. – Jego przesłanie sprowadza się narracji: jeżeli jesteś za pokojem, to jesteś przeciwko wsparciu Ukrainy, bo gdyby ona się poddała, nastąpiłby pokój – wyjaśniał.

