To oni stoją za kampanią wyborczą. Poprowadzą kandydatów do zwycięstwa?

Za wielkimi nazwiskami świata polityki stoją często konkretne postacie, o których w trakcie wyborów prezydenckich mówi się stosunkowo niewiele. Poznajmy, komu mogą zawdzięczać sukces Sławomir Mentzen, Rafał Trzaskowski, czy Karol Nawrocki.

Kim jest szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego?

Na czele sztabu Rafała Trzaskowskiego stoi Wioletta Paprocka-Ślusarska, która była zapowiadana przez Trzaskowskiego w następujących słowach: „Od wielu, wielu lat ze sobą współpracujemy. To ona była jednym z architektów tego wielkiego sukcesu 15 października”.

Kim jest Wioletta Paprocka-Ślusarska? Przede wszystkim postacią czołową w kampanii KO, która poprowadziła partię do sukcesu w wiosennych wyborach samorządowych, a następnie w wyborach parlamentarnych. Wioletta Paprocka-Ślusarska była również rzeczniczką prasową Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych, a następnie doradczynią marszałka Sejmu.

Paweł Szefernaker. Kim jest szef sztabu Karola Nawrockiego?

Szefem mojego sztabu będzie człowiek z mojego pokolenia. Urodzony w latach 80., a już bardzo doświadczony polityk – tak Karol Nawrocki zapowiadał swojego szefa sztabu już w listopadzie.

Kandydat na prezydenta zdecydował się powierzyć losy swojej kampanii Pawłowi Szefernakerowi, który z polityką związany jest od lat. W 2010 roku został radnym dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy, sprawował rolę przewodniczącego Forum Młodych PiS, a także w 2014 roku zasiadł w radzie sejmiku zachodniopomorskiego, stając się po dwóch latach szefem zarządu okręgowego PiS w Koszalinie.

Paweł Szefernaker to również były minister spraw wewnętrznych i administracji za czasów trzeciego gabinetu Mateusza Morawieckiego. Kandydował do Europarlamentu, nie uzyskując jednak mandatu.

Dlaczego zdecydowano się na powierzenie mu koordynowania kampanii Karola Nawrockiego? Jak informował Nawrocki na łamach Republiki: „To człowiek, który doskonale radzi sobie z mediami społecznościowymi. Jest bardzo doświadczonym politykiem w zakresie administracji, nadzoru nad wojewodami”. W 2015 roku kierował internetową kampanią Andrzeja Dudy.

Kto stoi za kampanią Sławomira Mentzena?

Jednym z trzech czołowych kandydatów do objęcia urzędu prezydenta jest również Sławomir Mentzen. Na szefa sztabu wyborczego wybrał Bartosza Bocheńczaka, który w wyborach parlamentarnych przedstawiał się jako „polityk i przedsiębiorca”. Jak czytamy na poświęconej jego kampanii stronie internetowej, uważa on „że w Parlamencie brakuje ludzi, którzy naprawdę rozumieją przedsiębiorców. Czas to zmienić!”.

Bartosz Bocheńczak to również człowiek, który w kampanii Sławomira Mentzena promuje organizację znacznej ilości spotkań z wyborcami. Po zebraniu odpowiedniej ilości podpisów pod kandydaturą kandydata Konfederacji na urząd prezydenta RP jeszcze w styczniu deklarował:

Możemy się skupić na dalszej pracy. Ponad 100 spotkań w terenie za nami, a przed nami jeszcze ponad 200. Kampania trwa dalej, walczymy o silną, bogatą Polskę – kontynuując koncepcję organizacji licznych wieców wyborczych.

Jacek Cichocki. Kim jest szef sztabu Szymona Hołowni?

Na czele sztabu Szymona Hołowni stoi szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki. Na czas kampanii wziął bezpłatny urlop. – To wypróbowany przyjaciel, polityczny druh i człowiek, na którym może polegać w stu procentach. Przeszliśmy razem całą moją polityczną drogę – mówił kandydat Trzeciej Drogi.

Jacek Cichocki w latach 2004-2007 był szefem Ośrodka Studiów Wschodnich. Na swoim koncie ma także pracę m.in. na stanowiskach sekretarza stanu w KPRM, ministra spraw wewnętrznych oraz szefa KPRM. Był również przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów w drugim rządzie Donalda Tuska i rządzie Ewy Kopacz.

Czytaj też:

Nowe oświadczenie majątkowe Trzaskowskiego. Uwagę przykuwa jedna rzeczCzytaj też:

Na PiS padł blady strach. To efekt afery z mieszkaniem Nawrockiego