Byli rektorzy zatrzymani. Wystawiali dokumenty poświadczające nieprawdę ws. Collegium Humanum

12 maja funkcjonariusze delegatur CBA z różnych miast razem ze Strażą Graniczną i we współpracy z SKW zatrzymali czterech mężczyzn i kobietę. To byli rektorzy uczelni wyższych z Warszawy i Legnicy oraz pracownicy akademiccy. Łącznie przeszukano 13 lokalizacji, w tym miejsca zamieszkania zatrzymanych oraz siedziby innych uczelni niepublicznych, m.in. w Stalowej Woli, czy Wołominie.

Sprawa Collegium Humanum. Nowe uczelnie niepubliczne pod lupą CBA

W działaniach na terenie woj. mazowieckiego, wielkopolskiego oraz podkarpackiego wzięło udział 45 funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego i SG. Zabezpieczono obszerną dokumentację, nośniki pamięci oraz gotówkę. W toku śledztwa ustalono, że zatrzymani uczestniczyli w przestępczym procederze wystawiania dokumentów poświadczających nieprawdę.

Potwierdzały one odbycie i przebieg studiów I i II stopnia, obrony prac licencjackich i magisterskich, protokołów komisji egzaminu dyplomowego oraz studiów podyplomowych na Collegium Humanum, w tym dyplomów MBA uprawniających m.in. do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Podrabiali dokumenty ws. odbycia studiów dla ponad tysiąca studentów z Ukrainy

Fikcyjne dyplomy i zaświadczenia studentom i absolwentom uczelni wystawiono za kwoty od pięciu do 30 tys. Doszło też do podrabiania dokumentacji związanej z odbywaniem studiów w legnickiej uczelni dla ponad 1 000 studentów z Ukrainy. Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury. Usłyszeli łącznie 30 zarzutów. Podejrzani zostali przesłuchani.

W sprawie trzech osób skierowano wnioski o tymczasowe aresztowanie. Wobec jednego z podejrzanych zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 200 tys. zł., dozór policji, zakaz kontaktowania się z ustalonymi osobami, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu, a także zakaz wykonywania zawodu nauczyciela. Sprawa jest rozwojowa.

