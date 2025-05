Kiedy II tura wyborów prezydenckich? Podano oficjalną datę

Kiedy odbędzie się II tura wyborów prezydenckich?

Pierwsza tura wyborów prezydenckich to już historia. 18 maja Polacy udali się do urn wyborczych, aby oddać głos na „swojego prezydenta”. Mimo emocjonującej kampanii pierwsza tura nie pozwoliła na wyłonienie przyszłego prezydenta Polski. Niezbędna będzie do tego druga tura wyborów.

Polacy ponownie udadzą się do urn wyborczych 1 czerwca 2025 roku. Wówczas będą mieli nieco „ułatwione” zadanie, bowiem na kartach do głosowania pojawią się jedynie dwa nazwiska.

Podano wstępne wyniki wyborów prezydenckich

Według wstępnych wyników wyborów prezydenckich, do drugiej tury przejdzie zwycięzca wyborów prezydenckich Rafał Trzaskowski z wynikiem 30,8 proc. oraz Karol Nawrocki z wynikiem 29,1 proc. Jakie wyniki osiągali pozostali kandydaci?

Sławomir Mentzen – 15,4 proc.

Grzegorz Braun – 6,2 proc.

Adrian Zadberg – 5,2 proc.

Szymon Hołownia – 4,8 proc.

Magdalena Biejat – 4,1 proc.

Krzysztof Stanowski – 1,3 proc.

Joanna Senyszyn – 1,3 proc.

Marek Jakubiak – 0,8 proc.

Artur Bartoszewski – 0,5 proc.

Maciej Maciak – 0,4 proc.

Marek Woch – 0,1 proc.



