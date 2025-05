Papież po raz pierwszy przemówił do Polaków. Poruszający apel

W środę przywódca Kościoła katolickiego zwrócił się do Polaków. Zebrani na Placu Świętego Piotra trzymali biało-czerwone flagi.

– Obraz pól zasianych ziarnem harmonijnie wpisuje się w krajobraz waszej pięknej, ojczystej ziemi. Pozwólcie, by także ziarno słowa bożego mogło w was zakiełkować i wydać obfity plon – mówił Ojciec Święty.

Papież Leon XIV przemówił do narodu polskiego. „Słuchajcie tego słowa z uwagą”

Biskup Rzymu zachęcił, by mieszkańcy nadwiślańskiej krainy „słuchali słowa z uwagą”. – By móc dokonywać mądrych wyborów w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Z serca wam błogosławię – zakończył, odkładając kartkę, z której odczytał przygotowane przemówienie. Fragment porannej audiencji generalnej z 21 maja został zacytowany przez rozgłośnię Vatican News.

Podczas katechezy Leon XIV nawiązał do przypowieści o siewcy (Nowy testament, Ewangelia według świętego Łukasza). Jezus nauczał apostołów, że ziarna rzucane przez siewcę – czyli jego samego – to słowo pochodzące od Boga, które może wydać obfity plon. Dzieje się tak, gdy ktoś wsłuchuje się w to, co mówi Chrystus, przyjmuje jego nauczanie i stosuje w życiu (w każdym jego obszarze).

Audiencja generalna w Watykanie. „Los ziarna zależy od gleby, ale Bóg rozsiewa je wszędzie”

– Przypowieść o siewcy mówi właśnie o dynamice słowa Bożego i skutkach, jakie ono wywołuje. Każde słowo Ewangelii jest bowiem jak ziarno zasiane w ziemi naszego życia – wskazał papież.

Ojciec Święty zaznaczył, że siewca jest „rozrzutny”, gdy zasiewa ziarno. Dlaczego? Metaforę tę należy odczytywać, zauważając, jak Bóg miłuje ludzi. – Owszem, to prawda, że los ziarna zależy również od sposobu, w jaki gleba je przyjmuje i sytuacji, w której się znajduje, ale, przede wszystkim, ta przypowieść Jezusa mówi nam, że Bóg sieje ziarno swojego słowa na wszystkich rodzajach gleby, to znaczy w każdą sytuację naszego życia – wskazał.

