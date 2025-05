Kwaśniewski ostro o Nawrockim. Poszło o kwestię Ukrainy

„Z polskiej strony postulat, żeby Ukrainie nie pozwolić wejść do NATO, jest najbardziej idiotyczny, jaki można sobie wyobrazić” – przekazał były prezydent Aleksander Kwaśniewski podczas debaty otwierającej 17. edycję Baltic Business Forum w Świnoujściu, w której uczestniczyli politycy i przedsiębiorcy z Polski, Ukrainy oraz krajów Unii Europejskiej.

Wybory prezydenckie. Aleksander Kwaśniewski krytykuje Karola Nawrockiego

Były prezydent jasno wskazał, że integracja Ukrainy ze strukturami NATO nie tylko nie powinna być blokowana, ale wręcz musi być aktywnie wspierana przez Polskę. Przesunięcie granic Sojuszu o tysiąc kilometrów na wschód oraz przyjęcie do NATO „najlepiej wyszkolonej, sprawdzonej w wojnie XXI wieku” armii to, jego zdaniem, strategiczne wzmocnienie nie tylko dla Polski, ale dla całego regionu.

„To go dyskwalifikuje” – Balazs o kandydacie Nawrockim

Głos w tej samej sprawie zabrał były minister rolnictwa Artur Balazs, który również uczestniczył w forum. Odnosząc się do podpisanej przez Karola Nawrockiego deklaracji wyborczej, która zawiera sprzeciw wobec ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO, powiedział:

„Kandydat na polskiego prezydenta, który przejmuje najważniejsze żądanie Putina w sprawie zablokowania wejścia Ukrainy do NATO, to go dyskwalifikuje. To tak, jakbyśmy sami burzyli poczucie bezpieczeństwa, wpisując się w scenariusz Putina”.

Balazs zaznaczył, że Ukraina jest „elementem polskiego bezpieczeństwa”, a wszelkie działania zmierzające do jej izolacji od struktur zachodnich realizują dokładnie ten scenariusz, o który toczy się obecnie wojna. W jego opinii, gdyby sprzeciw wobec włączenia Ukrainy do NATO był jedynym zarzutem wobec Nawrockiego, „to byłby powód, by nigdy prezydentem nie został”.

Deklaracja Karola Nawrockiego

Na czwartkowym spotkaniu Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta wspierany przez PiS, podpisał deklarację przedstawioną przez Sławomira Mentzena z Konfederacji. Jednym z jej kluczowych punktów było zobowiązanie się do niepodpisania „ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO”.

Donald Tusk ostrzega: „Śmiertelnie niebezpieczne dla Polski”

Do sprawy odniósł się również premier Donald Tusk. Jego komentarz, opublikowany na platformie X (dawniej Twitter), był jednoznaczny: „Pierwszym i najważniejszym żądaniem Putina wobec Ukrainy i Zachodu jest zakaz przystąpienia Ukrainy do NATO. Nawrocki właśnie podpisał się ochoczo pod tym postulatem. Następnym będzie kapitulacja i podział Ukrainy. Też się podpisze. Śmiertelnie niebezpieczne dla Polski”.

Premier podkreślił, że działania takie jak te proponowane przez Nawrockiego mogą doprowadzić do osłabienia regionalnego bezpieczeństwa i zachwiania sojuszniczej jedności w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dlaczego Ukraina w NATO jest w interesie Polski

Wielu analityków i komentatorów politycznych podziela zdanie Kwaśniewskiego i Balazsa. Przesunięcie wschodniej flanki NATO, objęcie ochroną artykułu 5 Karty Atlantyckiej państwa, które od 2022 roku skutecznie stawia opór Rosji, to realne wzmocnienie europejskiej architektury bezpieczeństwa.

Warto przypomnieć, że armia ukraińska od początku wojny wykazuje się nie tylko wysokim morale, ale i znakomitą adaptacją nowoczesnych technologii oraz struktur dowodzenia opartych na standardach NATO. Integracja takiego partnera byłaby dla Sojuszu cennym wzmocnieniem, a dla Polski – tarczą bezpieczeństwa.

