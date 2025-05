Zembaczyński pojawił się w Końskich. Incydent zamiast debaty TV Republika

Kampania wyborcza jest już na ostatniej prostej. W piątek 23 maja Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki spotkali się na debacie, którą organizowały wspólnie TVN, TVP oraz Polsat. Kandydaci zadawali sobie wzajemnie pytania a dyskusję moderował Jacek Prusinowski.

W środę 28 maja Telewizja Republika chciała zorganizować jeszcze jedno starcie obu polityków. Debata miała się odbyć na rynku w Końskich.

Ostatecznie Rafał Trzaskowski nie przyjął zaproszenia. Polityk KO spotkał się w tym czasie z mieszkańcami Kalisza i odpowiadał na zadawane przez nich pytania w formule jeden na jeden.

Do Końskich przyjechał natomiast Karol Nawrocki. – To druga debata, na którą już nie przychodzi Rafał Trzaskowski, że sztab Trzaskowskiego zaczął właśnie, w tym momencie, produkować grafiki „Rafał Trzaskowski po raz drugi zwycięzcą debaty w Końskich – kpił prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Końskie. Debata TV Republika. Doszło do incydentów

Atmosfera w Końskich była gorąca. Na rynku pojawiła się grupa zwolenników Koalicji Obywatelskiej. Doszło do słownych przepychanek. Onet informował również o incydencie. Z furgonetki puszczono dźwięki zakłócające to, co działo się na scenie. Konieczna była interwencja policji.

W Końskich pojawił się Witold Zembaczyński. Polityk Koalicji Obywatelskiej miał ze sobą plik kartek. Telewizja Republika twierdzi, że parlamentarzysta zwrócił dziś na siebie uwagę, biegając pod sceną i prowokując uczestników spotkania. Jego zachowanie wywołało poruszenie wśród publiczności i wyraźnie zakłóciło przebieg wydarzenia. Debata miała być przestrzenią do merytorycznej wymiany poglądów – czy takie zachowanie ma w niej miejsce? – dopytywali przedstawiciele stacji Tomasza Sakiewicza.

Witold Zembaczyński nie odniósł się na razie do zarzutów TV Republika.



