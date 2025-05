Niespodziewany gość na wiecu Trzaskowskiego. To „Karol Nawrocki”

Rafał Trzaskowski nie pojawił się na debacie TV Republika. Zamiast tego polityk KO spotkał się z mieszkańcami Kalisza. Kandydat wygłosił krótkie przemówienie, po czym odpowiadał na pytania zadawane przez mieszkańców w formule 1:1.

Trzaskowski miał niespodziewanego gościa. To „Karol Nawrocki”

W trakcie wiecu w Kaliszu doszło do niespodziewanej sytuacji. – Jak przechodziłem przez szpaler, jedna z osób powiedziała, że musi mi się przedstawić i że na mnie zagłosuje. Zatrzymałem się. Panie Karolu, jest Pan z nami? Pan Karol Nawrocki, żeby było jasne. Pozdrawiam pana serdecznie jeszcze raz – mówił ze sceny Rafał Trzaskowski.

Sytuacja jest o tyle niecodzienna, że rzadko zdarza się, aby ktoś nazywał się dokładnie tak, jak główny rywal w wyborach prezydenckich i w dodatku pojawił się na spotkaniu z politykiem.

Karol Nawrocki na wiecu Rafała Trzaskowskiego

Mężczyzna, który nazywa się Karol Nawrocki pojawił się jeszcze później na scenie, gdy była możliwość zadawania pytań Rafałowi Trzaskowskiemu. – Ale proszę, żeby nie głosować na moje nazwisko – żartował mieszkaniec Kalisza. Następnie zadał kandydatowi KO pytanie, jakie pierwsze trzy decyzje podjąłby, gdyby został prezydentem.

– Pierwsza decyzja to ustalenie kwoty wolnej od podatku na 60 tys. To obiecywaliśmy przed wyborami parlamentarnymi. Jest to rozwiązanie, na którym skorzystają wszyscy. Będę rozmawiał z rządem, żeby stało się to natychmiast. A jak nie, to jeszcze w sierpniu złożę taką propozycję – zadeklarował polityk KO.

