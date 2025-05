Jarosław Kaczyński o ustawkach. „Lech też brał w nich udział”

Jarosław Kaczyński wziął udział w czwartek, 29 maja, w konferencji prasowej. Spotkanie odbyło się w Warszawie. Odpowiadał na szereg pytań dotyczących nadchodzących wyborów, kandydata obywatelskiego popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość Karola Nawrockiego oraz kontrowersji z nim związanych.

– Warto jeszcze raz podsumować, o co chodzi w tych wyborach. Nasza perspektywa jest bardzo prosta. My chcemy Polski normalnej, mogącej się rozwijać – zaczął wystąpienie polityk PiS.

Jedna z odpowiedzi udzielona przez prezesa PiS zadziwiła internautów. Jeden z dziennikarzy zadał pytanie o to, czy Jarosław Kaczyński wiedział przed wystawieniem Karola Nawrockiego, że ten brał w przeszłości udział w bójkach kiboli, tzw. ustawkach.

Jarosław Kaczyński o bracie. „Brał udział w ustawkach”

– Proszę Państwa, zostały wam ustawki – zaczął polityk PiS.

Następnie nawiązał do postaci swojego brata bliźniaka, śp. Lecha Kaczyńskiego.

– Powołaliście się tutaj na prezydenta Lecha Kaczyńskiego. On, co prawda – to w młodszym było wieku – ale też w tego rodzaju ustawkach, bójkach, często takich dosyć niebezpiecznych, brał udział. I co? – odpowiedział Kaczyński.

Przeszłość Karola Nawrockiego. Koledzy z bójki z zarzutami

W czwartek media obiegła szczegółowa informacja o jednej z ustawek, w jakiej brał udział Karol Nawrocki. W brutalnej bójce udział wziąć miało udział około 140 osób – po 70 na każdą stronę. Służby rozpracowujące środowisko chuligańskie doprowadziły do postawienia zarzutów części z uczestników ustawki.

Aktem oskarżenia objęto 78 osób. Postawiono im zarzuty z art. 158 kk – „udział w bójce lub pobiciu, w których naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia”.

Czytaj też:

Karol Nawrocki i słynna ustawka 70 na 70. Ustalono „32 rozbójników”Czytaj też:

Znany zespół kpi z Nawrockiego. „Zmień gangsterkę na kawalerkę!”