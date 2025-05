Majątek marszałka Sejmu. Co posiada Szymon Hołownia?

Sejm opublikował oświadczenia majątkowe obecnych parlamentarzystów. Złożone przez posłów dokumenty dotyczą roku 2024. Jaki majątek zgromadził marszałek Sejmu Szymon Hołownia?

Majątek marszałka Sejmu. Trzy nieruchomości

Polityk Trzeciej Drogi w swoim oświadczeniu wykazał oszczędności walutowe. Oświadczył, że posiada 10 tysięcy złotych, 7 tysięcy dolarów oraz 9 tysięcy euro. Poza tym Hołownia posiadał na koniec 2024 roku jednostki funduszy inwestycyjnych o wartości około 91 tysięcy złotych.

Marszałek Sejmu posiadał również trzy nieruchomości. Pierwsza z nich to posiadany wspólnie z żoną dom o powierzchni ponad 250 metrów kwadratowych i wartości oszacowanej na prawie 2 mln 900 tysięcy złotych. Druga to mieszkanie o powierzchni ponad 64 metrów kwadratowych za ponad 1 mln 600 tysięcy złotych, posiadane również z żoną. Ostatnia nieruchomość to niewielkie udziały w ponad półtora hektarowym siedlisku wiejskim – polityk posiada 3/60.

Wierzytelności Szymona Hołowni. Dwa kredyty hipoteczne

W dochodach Szymon Hołownia wymienił parlamentarną dietę (ponad 45 tysięcy złotych) oraz wynagrodzenie (ponad 247 tysięcy złotych).

Marszałek wskazał, że posiada dwa dzieła sztuki o wartości powyżej 10 tysięcy złotych – ikonę współczesną (około 20 tysięcy złotych) oraz obraz współczesny (około 12 tysięcy złotych). Oba dzieła stanowią majątek wspólny Hołowni i jego żony.

Po stronie wierzytelności polityk Trzeciej Drogi wpisał pięć pozycji. Hołownia ma do spłaty dwa kredyty hipoteczne (ok. 1 mln 447 tys. złotych oraz 547 tys. zł). Dodatkowo marszałek wpisał pożyczkę z Kancelarii Sejmu (do spłaty pozostało ponad 36 tys. złotych), kartę kredytową i kredyt odnawialny – obie pozycje z limitem 25 tys. złotych.

