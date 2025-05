Perełki z oświadczeń majątkowych. Torebka Mentzena i Tusk bez domu

W czwartek 29 maja na stronie Sejmu pojawiły się oświadczenia majątkowe posłów. Co ciekawego się w nich kryje u poszczególnych polityków? U Donalda Tuska trzeba zwrócić uwagę na to, że nie ma mieszkania, domu ani auta. W przeszłości posiadane mieszkanie przekazał swojej małżonce. Jarosław Kaczyński jeśli chodzi o dom zaznaczył, że ma do niego 33 proc. własności.

U Sławomira Mentzena uwagę przyciągają: zabudowa kuchenna o wartości 120 tys. zł, kanapa – 18 400 zł, torebka – 17 tys. zł, regały – 17 tys. zł i 22 tys. zł, stół – 12 tys. zł oraz pozostałe meble i sprzęt elektroniczny wycenione na około 200 tys. zł. U Szymona Hołowni w oko wpadają współczesne ikony o obrazy o wartości odpowiednio ok. 20 i 12 tys. zł, które są współwłasnością małżeńską.

Oświadczenia majątkowe zaskakują. Szef PSL bez gospodarstwa rolnego

Być może dla niektórych dziwnym będzie fakt, że lider Polskiego Stronnictwa Ludowego nie ma gospodarstwa rolnego. Władysław Kosiniak-Kamysz z zawodu jest bowiem lekarzem. Szef PSL-u posiada jednak dwie działki rolne o wartości ok. 28 i 22 tys. zł, działkę budowlaną o wartości ok. 220 tys. zł i garaż wyceniony na ok. 55 tys. zł.

Który z posłów jest najbogatszy? Tutaj najczęściej wymieniany jest Artur Łącki z KO. Polityk tylko na koncie ma 1,1 mln zł i prawie pół miliona euro. Ma też obligacje skarbowe, wierzytelności i akcje na kwotę odpowiednio dwóch mln zł, 600 tys. zł, 150 tys. euro i 300 tys. euro. Łącki wymienił też dwa domy o wartości 2,5 (współwłasność małżeńska) oraz 1,5 mln zł.

Najbogatszy poseł według oświadczenia majątkowego. Nr dwa też niczego sobie

W rubryce mieszkania poseł wymienił z kolei dwa mieszkania o pow. 66 i 22 m kw., ganek o pow. 29 m kw., ogród, pięć mieszkań o pow. 66 m kw., taras, siedem miejsc garażowych i jeden magazyn. To wszystko wycenił na 2,5 mln euro przy współwłasności małżeńskiej. Dodatkowo wymienił mieszkanie o pow. 132,50 m kw. o wartości 250 tys. euro. Tutaj również współwłasność małżeńska. Dalej polityk wspomniał o gospodarstwie rolnym wycenianym na 75 tys. zł.

Z kolei w polu inne nieruchomości Łącki wpisał 25 786 m kw. współwłasności małżeńskiej, 6 061 m kw. działek budowlanych na własność oraz udziały w drodze dojazdowej, oraz 4 869 m kw. własność. To wszystko zostało wycenione na 64 mln zł jako własność i współwłasność małżeńska. Część informacji została zamazana. Z kolei spółka Marka Jakubiaka jest wyceniona na 60 mln zł.

