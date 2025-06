Wymowne słowa po przegranej Trzaskowskiego. „Sikorski by wygrał”

W poniedziałkowy poranek 2 czerwca Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła oficjalne wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich w Polsce. Następcą Andrzeja Dudy zostanie Karol Nawrocki. Kandydat popierany przez PiS uzyskał 50,89 proc., co przełożyło się na 10 606 877 głosów. Tym samym to właśnie szef IPN będzie nowym gospodarzem Pałacu Prezydenckiego. K

Karol Nawrocki zdobył 369 tys. głosów więcej od Rafała Trzaskowskiego. Na kandydata KO zagłosowało 10 237 286 wyborców, co przełożyło się na 49,11 proc. głosów.

Wybory 2025. Żulczyk gorzko komentuje wyniki

Wyniki wyborów prezydenckich skłoniły Jakuba Żulczyka do gorzkiej refleksji. We wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych pisarz ocenił, że „podziały społeczne są ogromnym problemem w naszym kraju”.

„Jesteśmy potwornie podzieleni, rozwalili nas jako społeczeństwo i to jest straszne, a nie fakt że wygrał Nawrocki. Kto jest z powodu tego podzielenia najbardziej przeszczęśliwy, nie trzeba tłumaczyć, podpowiedź: lubi botoks, hokej i jeżdżenie na niedźwiedziu” – stwierdził autor książki „Kandydat”. W ostatnim zdaniu twórca w zawoalowany sposób wspomniał o Władimirze Putinie.

„Ja tam nie zamierzam szlochać, wygłupiać się ani się nigdzie wyprowadzać. Paru mi pisało że »głosuję aby takim lewakom jak ty pękła d**a«. Znajdźcie sobie lepsze motywacje, d**a jest cała. Przeżyłem 10 lat z PiSowskim prezydentem. Będę żył dalej i pisał powieści o gangsterach. Takie jakie jak »Kandydat«” – stwierdził Jakub Żulczyk.

Wybory 2025. Żulczyk o wynikach: Sikorski by wygrał

Pisarz nie szczędził również gorzkich słów pod adresem polityków Koalicji Obywatelskiej. „Donald Tusk z Rafałem Trzaskowskim naprawdę koncertowo to wszystko z**ali i dowieźli Polsce zwycięstwo Nawrockiego. Tak, oni. To ich wina, i mam nadzieję polityczny koniec. Sikorski by wygrał. Tyle” – podsumował.

