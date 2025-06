Kaczyński z propozycją dla Polaków. Chodzi o rząd

Karol Nawrocki wygrał drugą turę wyborów i to właśnie on zostanie nowym prezydentem. Kilka godzin po oficjalnym ogłoszeniu przez PKW wyników głosowania, prezydent elekt i jego sztab spotkali się z Jarosławem Kaczyńskim w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej w Warszawie, żeby omówić kampanię wyborczą oraz plany na najbliższe tygodnie.

Kaczyński proponuje utworzenie rządu technicznego

Tuż przed godziną 20 Jarosław Kaczyński wygłosił przemówienie. W opinii prezesa PiS „przegrana Rafała Trzaskowskiego, kandydata Koalicji Obywatelskiej, to czerwona kartka dla obecnego rządu”.

W związku z tym polityk zaproponował utworzenie rządu technicznego. – Rząd techniczny, byłby, podobnie jak prezydent, bezpartyjny. Szef tego rządu musi być wyłoniony w rozmowach ze wszystkimi, którzy byliby gotowi poprzeć tego rodzaju projekt. To nie musiałby być człowiek, który ma z nami jakieś związki. Poszczególnymi resortami kierowaliby po prostu specjaliści od danych dziedzin naszego życia społecznego – wyliczał Jarosław Kaczyński.

– W tej chwili proponujemy rząd apolityczny, techniczny i uspokojenie w Polsce nastrojów, a także doprowadzenie do poprawy sytuacji właściwie we wszystkich ważnych aspektach naszego życia społecznego. A także jeżeli chodzi o naszą sytuację międzynarodową i naszą siłę, w szczególności siłę militarną – kontynuował prezes PiS.

Kaczyński zapewnia: Będziemy mieć wsparcie Dudy

W dalszej części swojego wystąpienia prezes Prawa i Sprawiedliwości wystosował apel do wszystkich sił politycznych w kraju. – Apeluję o to, żeby podjąć rozmowy właśnie w kierunku utworzenia rządu technicznego. Jestem przekonany, że ze strony prezydenta elekta będziemy mieli poparcie dla takiego przedsięwzięcia i sądzę, że nic nie ryzykuję, mówiąc że podobne poparcie będzie ze strony także urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy – zapewnił.

– Jeżeli taki rząd nie powstanie, to z całą pewnością będziemy mieli do czynienia z kontynuacją władzy bardzo, ale to bardzo niesprawnej w tym wymiarze merytorycznym oraz z kontynuacją tego niszczącego Polskę konfliktu – podsumował.

Czytaj też:

Tusk zdecydował się na radykalny krok. „Plan awaryjny”Czytaj też:

Karol Nawrocki bohaterem kibiców piłkarskich. „Od ultrasa neonazisty do prezydenta”