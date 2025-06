Prezydent Nawrocki. Kogo weźmie do kancelarii?

Wybory prezydenckie za nami. Do Pałacu Prezydenckiego przeprowadzi się Karol Nawrocki. Rozpoczęła się giełda nazwisk dotycząca składu gabinetu przyszłego prezydenta kraju.

Komentatorzy jako pierwszego wymieniają szefa wyborczego sztabu Karola Nawrockiego – posła Prawa i Sprawiedliwości, Pawła Szefernakera.

— Paweł wykonał kawał roboty, ale przede wszystkim stworzył znakomitą drużynę — powiedział w rozmowie z Onetem jeden z członków sztabu Nawrockiego. Przy okazji wymienił pozostałe osoby, które pracowały na sukces kandydata PiS – Annę Plakwicz, Dawida Dziamę oraz Tomasza Matynię.

Wybory prezydenckie. Sztabowiec wskazał wyróżniających się polityków Prawa i Sprawiedliwości

W rozmowie z Onetem sztabowiec wskazał również polityków, którzy w jego ocenie wyróżnili się podczas kampanii. Padły nazwiska Adama Andruszkiewicza, Przemysława Czarnka, Mateusza Kurzejewskiego, Adama Bielana, Andrzeja Śliwki oraz Marcina Przydacza.

— To od Karola Nawrockiego będzie zależało to, kto będzie jego ministrem — przekazał Onet po rozmowie z członkami sztabu Nawrockiego. — Nie zdziwiłbym się, gdyby Sławomira Cenckiewicza wziął do BBN-u — przekazał jeden z nich.

Prezydent Andrzej Duda. Do kancelarii trafiła tylko trójka sztabowców

W 2015 roku, po wygranych wyborach prezydenckich, Andrzej Duda chciał do Kancelarii Prezydenta wprowadzić osoby odpowiedzialne za jego sukces. W skład jego sztabu wchodzili m.in. Beata Szydło, Joachim Brudziński, Adam Bielan, Paweł Szefernaker, Marcin Mastalerek, Krzysztof Łapiński i Małgorzata Sadurska. Pracę w Pałacu Prezydenckim znalazła tylko trójka z nich – Mastalerek, Łapiński oraz Sadurska. Na więcej nie zgodził się Jarosław Kaczyński przygotowujący partię do wyborów parlamentarnych w 2015 roku.

