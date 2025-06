Silne nawałnice przetoczyły się przez Polskę. IMGW wydał kolejne alerty

W czwartek o północy małopolscy strażacy odnotowali 500 zgłoszeń związanych z usuwaniem skutków burz. W samym powiecie krakowskim interweniowano aż 200 razy. Poza powiatem krakowskim najwięcej pracy mieli strażacy w powiecie wadowickim, gdzie udrażniali przepusty i usuwali połamane gałęzie ze szlaków komunikacyjnych. Na szczęście nie odnotowano osób rannych ani poszkodowanych.

W Krakowie na ulicy Konopnickiej w kierunku ronda Grunwaldzkiego przejazd został zablokowany przez powalone drzewo. W Trzebini (powiat chrzanowski) uszkodzeniu uległ fragment zadaszenia Bazyliki Mniejszej o powierzchni około 400 m². Na szczęście woda nie dostała się do wnętrza świątyni, a strażacy zabezpieczyli dach.

Groźnie było również w Śląskiem. W miejscowości Pisarzowice spadły pokaźne ilości gradu, co uwieczniono na nagraniach zamieszczonych w sieci.

twitter

Ostrzeżenia i działania władz

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar zwołał na piątek na godzinę 8:00 posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z sytuacją pogodową.

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej poinformowała, że do godziny 21:30 w całym kraju odnotowano 837 zgłoszeń związanych z usuwaniem skutków niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Szczególnie trudna sytuacja panowała w powiecie płockim w województwie mazowieckim.

Trudne warunki na drogach

W czwartkowy wieczór złe warunki panowały na drogach, m.in. w okolicach małopolskiej miejscowości Zator.

twitter

Na trasie S1 w Bielsku-Białej kierowcy zatrzymywali się pod wiaduktem, by uniknąć uszkodzeń karoserii samochodów przez grad.

twitter

Alerty i ostrzeżenia meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) podniósł w czwartek wieczorem stopień ostrzeżeń do najwyższego, trzeciego poziomu. Prognozowane porywy wiatru mogą dochodzić nawet do 120 km/h. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dotyczący burz dla części trzech województw: śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego.

twitter

Prognoza pogody na piątek, 6 czerwca 2025 roku

Według prognoz IMGW, w piątek 6 czerwca 2025 roku kraj znajdzie się pod wpływem niżu znad Morza Norweskiego, co przyniesie przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 18°C na północnym zachodzie, około 25°C w centrum, do 31°C na południowym wschodzie.

Pojawią się też burze, którym mogą towarzyszyć opady deszczu do 30 mm. Lokalnie możliwy jest grad. Wiatr będzie przeważnie z kierunków południowo-zachodniego i zachodniego, początkowo słaby, w ciągu dnia umiarkowany i dość silny. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 65 km/h, a lokalnie na południowym wschodzie nawet do 80 km/h. Wysoko w górach, zwłaszcza w Sudetach, porywy mogą dochodzić do 90 km/h.

Ostrzeżenia meteorologiczne

IMGW wydało ostrzeżenia meteorologiczne. W województwie podkarpackim obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami, gdzie temperatura maksymalna może wzrosnąć do 30°C, a minimalna w nocy wyniesie do 19°C. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 18:00.

W innych regionach, takich jak województwa śląskie, małopolskie i świętokrzyskie, obowiązują ostrzeżenia przed burzami z gradem oraz silnym wiatrem. Mieszkańcy tych obszarów powinni zachować szczególną ostrożność i unikać przebywania na otwartej przestrzeni podczas burz.

Noc z piątku na sobotę

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie będzie duże, miejscami z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Początkowo na południowym wschodzie mogą jeszcze występować burze i zanikające opady deszczu. Suma opadów w nocy nie powinna przekroczyć 10 mm. Temperatura wyniesie od 11°C na północy, przez około 15°C w centrum, do 17°C na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, przeważnie południowo-zachodni. Wysoko w Sudetach nadal możliwe porywy wiatru do 90 km/h.

Czytaj też:

Duże zmiany w pogodzie. Uwaga na grad i burzeCzytaj też:

Silne turbulencje i awaryjne lądowanie podczas burzy. „Nigdy wcześniej się tak nie bałem”