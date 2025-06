Daniel Nawrocki o podziale ról w rodzinie. „Była kimś w rodzaju ładowarki”

Karol Nawrocki pokonał Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów prezydenckich. Syn prezydenta-elekta powiedział, że nawet wtedy, kiedy sondaże exit poll pokazywały przewagę konkurenta jego ojca, nie zwątpił w ostateczne zwycięstwo. – Tata udowodnił, że jest prawdziwym twardzielem – powiedział Daniel Nawrocki w rozmowie z se.pl. – Premier Donald Tusk próbował go zniszczyć, zaszczuć i upokorzyć, ale na szczęście się nie udało. Tusk źle trafił, bo tata jest twardzielem – powtórzył.

Daniel Nawrocki o podziale ról. „Siostra była kimś w rodzaju ładowarki”

– Mama z tatą grali w kampanii główne role, ja byłem takim skrzydłowym, który często włączał się do akcji, młodszy brat wchodził z ławki, na przykład podczas ferii zimowych podróżował razem z tatą. A siostra była kimś w rodzaju ładowarki. Dodawała całej rodzinie energii, siły i uśmiechu – podkreślił Daniel Nawrocki.

W sieci pojawiły się nienawistne komentarze, które były ukierunkowane w stronę 7-letniej córki Marty i Karola Nawrockich. Prezydent-elekt odniósł się do sprawy w jednym z wywiadów. – Mam wspaniałą córkę, bardzo ją kocham. Jest słodka, jest mądra. Jest po prostu sobą. Taka sama była na scenie (w czasie wieczoru wyborczego – red.) – powiedział Karol Nawrocki.

– Była bardzo grzeczna, wysyłała serduszka, uśmiechała się. Jestem dumny z tego, że mam taką otwartą, wspaniałą, kochaną córkę Kasię i myślę, że miłością trzeba właśnie odpowiadać na akty nienawiści w stosunku do dziecka, bo to, co działo się w internecie… Myślę, że największym bólem tych wszystkich, którzy pozwolili sobie na tego typu komentarze jest właśnie uśmiech mojej córki i dystans do tego wszystkiego. To jest dziecko. To się nie powinno zdarzyć, ale zło zwyciężymy dobrem. I te obrazki mojej córki są chyba najlepszą odpowiedzią – z takim słodkim serduszkiem, które pokazała – powiedział kontynuował prezydent-elekt.

