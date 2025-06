Karol Nawrocki w poruszających słowach o córce Kasi. „Jest po prostu sobą”

Karol Nawrocki udzielił wywiadu TV Republika, w którym opowiadał o wizji swojej prezydentury, a także zdradził m.in., kto zostanie szefem Kancelarii Prezydenta RP. W czasie rozmowy oprócz ściśle politycznych tematów został poruszony także wątek hejtu, który jest ukierunkowany w stronę dzieci prezydenta-elekta.

Ohydny hejt na córkę Karola Nawrockiego. „Zło zwyciężymy dobrem”

– Bardzo wiele osób obruszyło się, że również ta mała dziewczynka nie uszła uwadze hejterów, delikatnie ich nazywając, bo chyba powinnam użyć innego słowa – powiedziała Danuta Holecka, nawiązując do nienawistnych komentarzy, które są wymierzone w 7-letnią córkę Karola Nawrockiego. – Mam wspaniałą córkę, bardzo ją kocham. Jest słodka, jest mądra. Jest po prostu sobą. Taka sama była na scenie (w czasie wieczoru wyborczego – red.) – powiedział prezydent-elekt.

– Była bardzo grzeczna, wysyłała serduszka, uśmiechała się. Jestem dumny z tego, że mam taką otwartą, wspaniałą, kochaną córkę Kasię i myślę, że miłością trzeba właśnie odpowiadać na akty nienawiści w stosunku do dziecka, bo to, co działo się w internecie… Myślę, że największym bólem tych wszystkich, którzy pozwolili sobie na tego typu komentarze jest właśnie uśmiech mojej córki i dystans do tego wszystkiego. To jest dziecko. To się nie powinno zdarzyć, ale zło zwyciężymy dobrem. I te obrazki mojej córki są chyba najlepszą odpowiedzią – z takim słodkim serduszkiem, które pokazała – powiedział Karol Nawrocki.

W dalszej części programu prezydent-elekt wspomniał o swoich synach. – Daniel, syn zaangażowany w kampanię, który ma ponad 20 lat, hejtu doświadczał nieco wcześniej, bo już jako 17-latek angażował się w sprawy społeczne. Antek to jest średni syn, jest twardzielem, jest przygotowany na to. Zachęcam oczywiście wszystkich, drodzy państwo, żeby naprawdę oszczędzić w boju politycznym dzieci. Dajmy im być dziećmi, nie atakujmy ich – podsumował wątek Karol Nawrocki.

