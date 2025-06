Karol Nawrocki wybrał swojego rzecznika. Zaskoczył?

Karol Nawrocki podjął decyzję. Na swojego rzecznika w Pałacu Prezydenckim mianuje dr Rafała Leśkiewicza. To historyk, który w ostatnich latach zajmował się zawodowo kontaktem z mediami w Instytucie Pamięci Narodowej.

Karol Nawrocki wybrał swojego rzecznika

Informacja ogłoszona w czwartek 5 czerwca oznacza oczywiście, że rzecznikiem prezydenta nie zostanie Emilia Wierzbicki, która pełniła to zadanie w trakcie kampanii wyborczej. Rzeczniczka kandydata Karola Nawrockiego była przez niektórych typowana do objęcia tego stanowiska.

— To jest okazja, żeby powiedzieć, że rzecznikiem prasowym przyszłego prezydenta będzie dr Rafał Leśkiewicz, który był moim bliskim współpracownikiem w Instytucie Pamięci Narodowej, więc wszystkich zachęcam do tego, żeby już kontaktować się z rzecznikiem prezydenta z przyszłym ministrem — mówił sam Karol Nawrocki w wywiadzie dla telewizji wPolsce24.

Nawrocki gotów na pracę z premierem Tuskiem

Karol Nawrocki nie zdradził jednak żadnych innych nazwisk. – Niestety nie mogę tego zrobić teraz, bo za jakiś czas mam otrzymać ostateczną odpowiedź. Wskaże też już szefa swojego gabinetu i zastępcę szefa swojego gabinetu w najbliższym czasie. Na szefa kancelarii jeszcze musimy poczekać – zaznaczał. Zapowiedział, że jest gotów na pracę także z Donaldem Tuskiem.

— Polska to jest wielka sprawa. Ja to wielokrotnie mówiłem w czasie kampanii wyborczej i tak oczywiście w sprawach dobrych dla Polaków, w sprawach, na które Polacy czekają, ja jestem gotowy do tego i jako prezydent będę gotowy do tego, żeby siedzieć przy jednym stole z premierem polskiego rządu, wobec którego jestem bardzo krytyczny z premierem, który według mojej opinii nie służy dobrze Polsce – oświadczył.

