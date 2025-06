Paweł Szefernaker szefem gabinetu Karola Nawrockiego? „Na ten moment najpoważniejsza kandydatura”

– W partii są dwa scenariusze. Jeden zakłada, że Paweł nie idzie do prezydenta i przygotowuje kolejną zwycięską kampanię w 2027 roku. Drugi to jego przejście do Karola, bo w pałacu musi być ktoś, kto ma doświadczenie polityczne i będzie kierował tak jego gabinetem, żeby prezydentura nie zaszkodziła PiS-owi w wyborach za dwa lata – mówi ważny polityk PiS.

Paweł Szefernaker, szef sztabu Karola Nawrockiego, jest obecnie rozchwytywany. Z jednej strony nie chce go wypuścić partia, której będzie potrzebny przed wyborami parlamentarnymi, z drugiej potrzebuje go świeżo wybrany prezydent. – Paweł Szefernaker to jedna z kandydatur na szefa gabinetu politycznego – słyszymy w PiS. Nasz kolejny rozmówca mówi bardziej zdecydowanie. – Na ten moment najpoważniejsza – podkreśla. Szef sztabu Karola Nawrockiego – zdaniem naszych rozmówców – w czasie kampanii nie planował przejścia do pałacu prezydenckiego. – Paweł wie, że wygrana kampania mocno winduje go w partii do góry. Chce się realizować na Nowogrodzkiej, a w dalszej perspektywie, jeśli PiS wygra wybory, pracować w rządzie – opowiada nam polityk PiS. – Dlatego dziś pojawiają się dwie koncepcje politycznej przyszłości Pawła Szefernakera – mówi.