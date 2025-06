Nawrocki i Tusk pójdą na zwarcie? Polacy spodziewają się turbulencji. Sondaż dla „Wprost”

Przed wyborami prezydenckimi dominowały dwie główne narracje. Jarosław Kaczyński i inni politycy opozycji przestrzegali przed tym, że wygrana Rafała Trzaskowskiego będzie stanowiła swoiste „domknięcie systemu”, kiedy to zarówno rząd, jak i głowa państwa będą wywodzili się z jednej strony sceny politycznej. Z kolei Donald Tusk i członkowie koalicji 13 października roztaczali czarną wizję tego, co będzie działo się w Polsce, gdy w Pałacu Prezydenckim zamieszka Karol Nawrocki.

Gdy Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła oficjalne wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich, stało się jasne, że to premier musi przełknąć gorycz porażki i zacząć przygotowywać się do współpracy z prezydentem, którego w wyborach poparło Prawo i Sprawiedliwość. I chociaż dla Karola Nawrockiego Donald Tusk też nie jest wymarzonym partnerem, to w czasie kampanii prezydenckiej mógł się oswoić z myślą, że to on będzie stał na czele polskiego rządu.

Polacy o współpracy Nawrockiego z rządem Tuska. Z sondażu wylewa się pesymizm

Pracownia SW Research zrealizowała dla „Wprost” sondaż, w którym zadaliśmy respondentom następujące pytanie: „Jak Twoim zdaniem będzie układała się współpraca rządu z prezydentem Karolem Nawrockim?”.

Aż 40,7 proc. ankietowanych uważa, że kohabitacja będzie przebiegała „źle”. 14,4 proc. ankietowanych stoi na stanowisku, że prezydent i rząd wyzbędą się ewentualnych uprzedzeń w imię wyższego celu, a ich współpracę będzie można uznać za „dobrą”. Kolejne 22,6 proc. badanych prognozuje, że kooperację można będzie podsumować na zasadzie „ani dobra, ani zła”. 22,3 proc. uczestników sondażu nie ma zdania w sprawie.

Najwyższy wskaźnik osób przewidujących dobrą współpracę Karola Nawrockiego z rządem Donalda Tuska został odnotowany w grupach: kobiet (15,4 proc.), osób w wieku 25-34 lata (19,1 proc.), z wykształceniem zasadniczym zawodowym (23,7 proc.), z dochodem przekraczającym 7 tys. netto (24,1 proc.) oraz z miast z ludnością w przedziale 20-99 tys. (17,8 proc.).

Natomiast wśród osób, które mają przeciwne zdanie i zakładają, że będzie dochodziło do tarć na linii głowa państwa – rząd, najwyższy odsetek jest zauważalny w grupach: mężczyzn (43,9 proc.), respondentów powyżej 50 lat (47,1 proc.), z wykształceniem wyższym (42,4 proc.), z dochodem 5001-7000 tys. netto (49,9 proc.) oraz z miast z liczbą mieszkańców powyżej 500 tys. (58,1 proc.).

Ekspertka o współpracy Nawrockiego z rządem. Przestrzega przed „przeciwskuteczną postawą”

O to, czego można się spodziewać, jeśli chodzi o współpracę prezydenta Karola Nawrockiego z rządem Donalda Tuska, zapytaliśmy dr Agnieszkę Kwiatkowską. – To duży znak zapytania – mówi w rozmowie z „Wprost” politolożka i socjolożka z Uniwersytetu SWPS.