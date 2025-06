Żądają ponownego przeliczenia głosów. Specjalną ankietę podpisało 190 tys. osób

Członek Państwowej Komisji Wyborczej – Ryszard Kalisz – zapowiedział w niedzielę specjalne posiedzenie organu, podczas którego omówione zostaną przypadki błędnie wypełnionych przez obwodowe komisje protokołów. Co i rusz pojawiają się informacje o kolejnych pomyłkach – do jednej z najgłośniejszych doszło w stolicy Małopolski, gdzie Rafałowi Trzaskowskiemu przypisano wynik, jaki uzyskał były szef Instytutu Pamięci Narodowej. Sprawa jest wyjaśniana przez Okręgową Komisję Wyborczą. To samo miało miejsce na Mazowszu. „W Mińsku Mazowieckim doszło do poważnej pomyłki. W protokole wpisano błędne dane – wyniki dwóch kandydatów zostały odwrócone” – poinformowały władze miasta 6 czerwca.

— W ubiegłym tygodniu zaczęły do mnie spływać informacje dotyczące nieprawidłowości w kilkudziesięciu komisjach w całej Polsce. Również ja bezpośrednio dostawałem takie informacje, ale oczywiście musimy także reagować na informacje, które ukazywały się medialnie — komentował w rozmowie z dziennikiem "Fakt" mec. Kalisz.

Na stronie ogólnoświatowej organizacji obywatelskiej Avaaz utworzono w piątek specjalną petycję, którą do godzin wieczornych w niedzielę podpisało ponad 190 tys. osób (cel to 200 tys., brakuje więc bardzo niewiele). Ma ona trafić wkrótce do PKW – jak zapowiedział autor.

Nieprawidłowości przy wyborach prezydenckich 2025? Blisko 200 tys. osób podpisało specjalną petycję. Chcą ponownego przeliczenia kart do głosowania

W treści petycji wskazano na „odbiegające od norm” wyniki w – jak oszacowano – ponad trzech tysiącach komisji wyborczych. „Może to wskazywać na błędy lub celowe manipulacje. (...) W trosce o transparentność i poszanowanie demokratycznych standardów, żądamy ponownego, dokładnego przeliczenia głosów” – wskazuje twórca ankiety, która trafiła do sieci 6 czerwca. Warto dodać, że wypełnia się ją samodzielnie, poprzez wpisanie imienia i nazwiska, a także e-maila (możliwe więc, że jest ona wielokrotnie podpisywana przez tych samych internautów).

Sprawie ew. nieprawidłowości od kilku dni przygląda się poseł Platformy Obywatelskiej – mec. Roman Giertych. W piątek opublikował wpis na platformie X, za pośrednictwem którego zwrócił się do członków ObKW w całym kraju. „Jeżeli ktoś was zachęcał do opisanej wyżej praktyki lub innych praktyk fałszowania wyników wyborów, to możecie za pomocą mojej kancelarii znaleźć pomoc prawną, aby móc bezpiecznie dla siebie opowiedzieć o takim wydarzeniu” – wskazał.

Do tego samego zachęcała też szefowa sztabu kandydata Platformy Obywatelskiej, który w ubiegłą niedzielę przegrał z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli widzicie nieprawidłowości – zgłaszajcie je na stronie protestwyborczy2025.pl, a my zwrócimy się do PKW, aby każdy z tych przypadków wyjaśniła” – zachęcała Wioletta Paprocka.

