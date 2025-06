Gwałtowne burze przeszły przez Polskę. Są poszkodowani, wśród nich dziecko

W wyniku intensywnych zjawisk pogodowych strażacy odnotowali w niedzielę 728 zgłoszeń związanych z burzami, silnym wiatrem i opadami. Najwięcej zdarzeń miało miejsce w województwach: wielkopolskim (170), podkarpackim (78), lubuskim (60) oraz dolnośląskim (50) – poinformował w mediach społecznościowych rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kierzkowski.

Burze w Polsce. Straż Pożarna podsumowała wydarzenia z niedzieli

Jeśli chodzi o inne województwa, to zgodnie ze stanem na godz. 21 48 zdarzeń odnotowano na Lubelszczyźnie, a 46 w woj. zachodniopomorskim. Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu przewróconych drzew i gałęzi z dróg oraz budynków, a także wypompowywaniu wody z zalanych terenów.

W miejscowości Siedlisko w Wielkopolsce o godz. 16:28 doszło do niebezpiecznego incydentu – konar drzewa spadł na samochód w trakcie jazdy. W wyniku zdarzenia ranna została kobieta, która została przetransportowana do szpitala. Jeśli chodzi o inne zdarzenia z woj. wielkopolskiego, to w Siekierkach Wielkich drzewo uszkodziło opierzenie dachu świetlicy. Z kolei w Poznaniu gałąź spadła na jadący samochód osobowy. Obrażenia odniósł 11-letni chłopiec.

Najnowsze alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Sytuacja pogodowa wydaje się już być w miarę opanowana. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej aktualnie wydaje jedynie żółte ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla powiatów: puckiego, wejherowskiego, lęborskiego, słupskiego i miasta Słupsk na Pomorzu oraz dla powiatu sławieńskiego w woj. zachodniopomorskim. Alerty są ważne do poniedziałku do godz. 19. Według prognoz silny wiatr w strefie nadmorskiej będzie miał średnią prędkość do 55 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu.

