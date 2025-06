Poruszający list do polskich biskupów. „Nie jesteśmy kwestią”

Zbliża się 401. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. 10 czerwca hierarchowie kościelni zjadą się do Katowic – w związku ze 100-leciem powstania tamtejszej diecezji (a obecnie – archidiecezji).

W związku z tym wydarzeniem trzy dorosłe dziś osoby, które w przeszłości, gdy były dziećmi, zostały skrzywdzone przez księży-pedofili, napisały list do biskupów. To Tośka Szewczyk, Robert Fidura i Jakub Pankowiak – podaje Polska Agencja Prasowa. Pokrzywdzeni zwrócili się do KEP-u, by przypomnieć o liście, który powstał w maju 2024 roku. Zawarto w nim postulaty, w tym między innymi domaganie się zawieszenia arcybiskupa Tadeusza Wojdy w pełnieniu obowiązków przewodniczącego KEP – do momentu, aż nie rozpatrzona zostanie sprawa zarzuconych mu zaniedbań – pisze redakcja PAP-u. Jeśli te potwierdzą się, ma stracić swoją funkcję.

„Wiele kluczowych kwestii pozostaje wciąż nierozwiązanych”

Ofiary chcą również, by KEP podał konkretną datę, od kiedy niezależna komisja, która ma za zadanie badać przypadki wykorzystania seksualnego w Kościele od 1945 r., zacznie działać. Warto przypomnieć, że jej utworzenie obiecano ponad dwa lata temu i od tamtej pory nie została uruchomiona. Postulatów jest jednak znacznie więcej, to m.in. powołanie Rzecznika Praw Osób Skrzywdzonych w Kościele katolickim.

W liście, który cytuje PAP, pokrzywdzone osoby postanowiły przypomnieć biskupom, że „ich sprawa nie przestała istnieć”. „Pomimo naszego listopadowego spotkania i późniejszego listu skierowanego, wspólnie z niektórymi z was, do Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych, wiele kluczowych kwestii dotyczących osób skrzywdzonych w Kościele pozostaje wciąż nierozwiązanych” – wskazali.

Autorzy nie chcą pozwolić, by dot. ich sprawa została „odłożona na później, kiedy pojawiają się pilniejsze sprawy”.

