Ewakuacja Polaków z Izraela. Dobitne słowa Bartoszewskiego

O kwestię ewakuacji Polaków z Izraela podczas poniedziałkowej porannej rozmowy na antenie Polsat News został zapytany wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski. Jak przekazał, rozmawiał w tej sprawie z wicepremierem i szefem resortu obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. — Jest gotowy przygotować loty wojskowe, jak i cywilne, tylko w tej chwili nie bardzo można tam polecieć — przekazał polityk.

Bartoszewski o Polakach przebywających w Izraelu. „Nie możemy ponosić za to odpowiedzialności”

Bartoszewski poinformował, że według wyliczeń MSZ aktualnie w Izraelu tymczasowo przebywa 219 Polaków. — Od wielu tygodni prosimy, żeby nie jeździć na te tereny i jak ktoś tam jeździ, to na własną odpowiedzialność. Nie możemy ponosić za to odpowiedzialności — stwierdził wiceminister.

— Ludzie rozumni powinni wiedzieć, że jeżeli mówimy „proszę nie jechać w jakiś teren, jeżeli nie ma konieczności”, to z całym szacunkiem, turyści nie muszą jechać na tereny, które są zagrożone — dodał polityk w rozmowie z Polsat News.

Dla przykładu Bartoszewski podał historię Polaka, który wjechał do Kongo z rebeliantami z Rwandy i fotografował obiekty wojskowe, po czym trafił do więzienia. — Po sześciu miesiącach Ministerstwu Spraw Zagranicznych udało się go wyciągnąć, a on miał pretensje, że tak długo to trwało. Dobrze, że go nie zastrzelili — powiedział wiceminister.

Ewakuacja Polaków z Izraela w ciągu 72 godzin. „Bardzo skomplikowane”

Tego samego dnia głos ws. ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu zabrała podsekretarz stanu w MSZ Henryka Mościcka-Dendys. Jak przekazała, władze planują przeprowadzenie tej akcji, jak tylko skoordynują wszystkie służby. — To jest bardzo skomplikowana logistycznie operacja — mówiła.

Plan ministerstwa zakłada przewiezienie Polaków do Ammanu, stolicy Jordanii, skąd mogliby polecieć do Warszawy. — Zakładamy, że będziemy gotowi w ciągu kilkudziesięciu godzin. To będzie ewakuacja turystów i osób, które utknęły w Izraelu na pobytach krótkotrwałych — poinformowała. Ewakuacja będzie w pełni bezpłatna i zakończyć ma się do czwartku.

