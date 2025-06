Tusk podpisał projekt ustawy. „Przełom, na który czekają tysiące ludzi”

Nowa Lewica od dawna zapowiadała projekt ustawy dot. tanich mieszkań na wynajem, lecz brakowało ws. porozumienia. Wicemarszałek Sejmu wskazywał, że pomoże on znacząco młodym ludziom, których nie stać na zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Ugrupowanie postanowiło zawalczyć o 45 mld zł na cały program (kwota obejmowałaby lata 2025-2030).

16 czerwca w południe Lewica poinformowała, że sprawa „nabrała wiatru w żagle”. „Impas przełamany! Ustawa mieszkaniowa [wiceministra rozwoju – przyp. red.] Tomasza Lewandowskiego i [byłego wiceszefa rozwoju] Krzysztofa Kukuckiego z rządu rusza do Sejmu!” – przekazał zespół prasowy klubu za pośrednictwem Facebooka. „Dzięki determinacji Lewicy – co potwierdził w swoim exposé premier Tusk – projekt ustawy wreszcie zyskał status priorytetowy. Teraz czas na ekspresowe procedowanie w Sejmie!” – wskazano.

Przełom. Premier podpisał projekt ustawy. „5 mld zł w 2025 roku”

Klub przypomniał przy okazji, o co chodzi w projekcie. Zakłada on „miliardy złotych na budowę mieszkań, tanie kredyty dla TBS-ów [towarzystwo budownictwa społecznego] i spółdzielni mieszkaniowych, remonty oraz budowa nowych akademików, wsparcie dla sołecznych agencji najmu, więcej mieszkań dla osób z tzw. luki czynszowej, samorządy z grantami z KPO [Krajowy Plan Odbudowy], które dostaną pierwszeństwo w przyznawaniu środków krajowych na inwestycje mieszkaniowe”.

Lewica zapewnia, że „to przełom, na który czekają setki tysięcy ludzi. „Realna szansa na mieszkanie, które stanie się prawem, a nie towarem. Działamy!”.



Czarzasty we wtorek po południu ujawnił kolejne szczegóły dot. programu. „5 mld zł – w 2025, 6 mld zł – w 2026, 7 mld zł – w 2027. Budowa mieszkań na tani wynajem. Mieszkanie prawem nie towarem. Dzieje się to co powinno” – podkreślił z entuzjazmem.

