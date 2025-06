Ponowne liczenie głosów. Co sądzą o tym Polacy?

Od drugiej tury wyborów prezydenckich minęły już ponad dwa tygodnie. Państwowa Komisja Wyborcza wręczyła Karolowi Nawrockiemu zaświadczenie o wyborze na urząd prezydenta. Ważność wyborów musi teraz stwierdzić Sąd Najwyższy, która ma do rozpatrzenia blisko cztery tysiące protestów wyborczych.

Wybory prezydenckie. Prawie cztery tysiące protestów

W przestrzeni publicznej pojawiają się informacje o nieprawidłowym wypełnieniu protokołów wyborczych przez kilkanaście obwodowych komisji wyborczych. Poruszony został również wątek tzw. aplikacji Mateckiego, do której wpisywane miały być numery zaświadczeń o prawie do głosowania. Roman Giertych zachęcał Polaków do przesyłania mu wszelkich informacji o wątpliwościach wyborczych.

Onet zlecił przeprowadzenie sondażu, w którym zapytano Polaków o opinię na temat ponownego przeliczenia głosów. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 13-14 czerwca metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview) przez UCE Research na próbie 1017 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat.

Sondaż. Czy powinno się ponownie przeliczyć głosy?

Okazuje się, że ponad połowa Polaków uważa, że głosy powinny zostać ponownie przeliczone w skali całego kraju. 36,8 proc. odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 14,7 proc. „raczej tak”. Łącznie to 51,5 proc.

Dodatkowo 15,1 proc. ankietowanych uważa, że ponowne przeliczenie powinno mieć miejsce, ale tylko w komisjach, w których znaleziono błędy.

Ponownemu liczeniu głosów przeciwnych było 25,8 proc. ankietowanych. 15,7 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie nie”, a 10,1 proc. – „raczej nie”.

Pozostali uczestnicy sondażu nie mieli zdania w tej kwestii. Było to 7,6 proc.

