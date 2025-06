Sądny dzień dla migrantów w Polsce. Prokuratura nie miała wątpliwości

Do Sądu Okręgowego w Łodzi trafił akt oskarżenia przeciwko członkom międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się organizowaniem nielegalnego przekraczania polskiej granicy.

W toku prowadzonego postępowania śledczy ustalili, że migranci przekraczali granicę Polski powołując się na zatrudnienie w firmach zarejestrowanych w Łodzi i Białymstoku. Każdy z tych podmiotów był całkowicie fikcyjny. Osoby, które trudniły się pomaganiem cudzoziemcom, sprzedawali za blisko 200 zł oświadczenia o powierzeniu pracy. Dokumenty te pozwalały na przekroczenie granicy. W ten sposób do Polski oraz do innych krajów Unii Europejskiej dostało się 1915 obcokrajowców.

Co więcej, oskarżeni oferowali także możliwość wjazdu do Polski na podstawie tzw. „wiz gościnnych”. Osobom chętnym do zaproszenia nieznanych przez siebie cudzoziemców oferowano 100 złotych za jeden wypełniony wniosek. Oskarżeni współpracowali także z właścicielami hosteli, którzy wystawiali fikcyjne potwierdzenia rezerwacji potrzebne do wprowadzenia w błąd wojewody.

Przestępcy mieli również sfałszować ponad 1000 dokumentów wystawionych rzekomo przez wojewodę mazowieckiego. Śledczy ustalili, że do preparowania dokumentów potrzebnych do uzyskania wiz związanych z edukacją wykorzystywano fikcyjne szkoły, które istniały tylko w sieci.

Jak informuje rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej, łącznie zarzuty przedstawiono 98 osobom z Polski, Ukrainy, Białorusi oraz Kazachstanu. W tej grupie znaleźli się m.in. dziewięć osób, które miały zakładać fikcyjne spółki oraz pośrednik wizowy, który sprzedawał dokumenty na Białorusi. Zarzuty usłyszał także adwokat współpracujący z grupą przestępczą oraz 80 osób, które brały udział w wyłudzaniu nieprawdy od wojewody mazowieckiego.

Zarzuty dotyczą m.in. organizowania nielegalnego przekroczenia granicy oraz podrabiania dokumentów i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Za tego typu czyny grozi kara do 16 lat pozbawienia wolności.

